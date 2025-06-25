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Среда 25 июня

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Звезда сериала "Санта-Барбара" скоропостижно ушла из-за страшной болезни

Звезда сериала "Санта-Барбара" скоропостижно ушла из-за страшной болезни
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В возрасте 68 лет ушел из жизни актер Джо Маринелли, известный многим зрителям благодаря своим ролям в популярных сериалах.

Как сообщает издание People, причиной его безвременного ухода стал рак желудка, с которым он боролся на протяжении последних лет. Джо Маринелли родился 21 января 1957 года в Коннектикуте в итальянской семье.

В возрасте четырех лет он переехал с родителями в Южную Калифорнию, где и началась его любовь к искусству. Актерское образование он получил в Лондоне, обучаясь в Университете Лойола Мэримаунт и Королевской академии драматического искусства. Вернувшись в США после учёбы, Джо начал участвовать в местных театральных постановках, постепенно завоёвывая популярность.

Наибольшую известность ему принесла роль мафиози Банни Тальятти в культовом сериале "Санта-Барбара". Эта работа не только сделала его любимцем публики, но и принесла ему награду от издания Soap Opera Digest за "Выдающийся комический актер". Его харизматичное исполнение роли запомнилось многим поклонникам сериала и стало знаковым для целого поколения зрителей.

Список прочих крупных проектов с участием Джо Маринелли:

1. "Скорая помощь"

2. "Доктор Хаус"

3. "Отчаянные домохозяйки"

В каждом из этих сериалов он проявлял свои актёрские способности, демонстрируя широкий диапазон ролей — от комических до драматических. Несмотря на свои достижения на экране, последние годы жизни актер провел в борьбе с тяжелой болезнью.

Как сообщила его агент Джули Смит, Джо страдал от рака горла и желудка, что значительно сказалось на его здоровье. Он провел последние дни в своем доме в Бербанке.

Шоу-бизнес в Telegram

25 июня 2025, 12:48
Фото: Freepik
People ✓ Надежный источник

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