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ТЕСТ: угадайте советский фильм по герою на мотоцикле

ТЕСТ: угадайте советский фильм по герою на мотоцикле
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Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер создал первый в мире мотоцикл. 29 августа 1885 года он установил небольшой двигатель на деревянную раму с деревянными же колесами. В этом году это колесное транспортное средство отмечает 140-летие. Грядущему юбилею и посвящен наш несложный тест. Угадайте советский фильм по герою на мотоцикле!

1. Фото: Дни.ру

А. "Бриллиантовая рука";

Б. "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика";

В. "Три плюс два".

2. Фото: Дни.ру

А. "Королева бензоколонки";

Б. "Родня";

В. "Отпуск за свой счет".

3. Фото: кадр из фильма

А. "Три тополя на Плющихе";

Б. "Берегись автомобиля";

В. "Подкидыш".

4. Фото: кадр из фильма

А. "Афоня";

Б. "Покровские ворота";

В. "Не горюй!"

5. Фото: кадр из фильма

А. "Сердца четырех";

Б. "Офицеры";

В. "В бой идут одни "старики".

6. Фото: кадр из фильма

А. "Весна";

Б. "Старые стены";

В. "Трактористы".

7. Фото: кадр из фильма

А. "Приключения Электроника";

Б. "Гостья из будущего";

В. "Будьте моим мужем".


ОТВЕТЫ

1. А. "Бриллиантовая рука";

2. А. "Королева бензоколонки";

3. Б. "Берегись автомобиля";

4. Б. "Покровские ворота";

5. А. "Сердца четырех";

6. В. "Трактористы";

7. А. "Приключения Электроника".

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25 июня 2025, 10:29
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советский фильм по даме с собачкой в кадре

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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