ТЕСТ: угадайте советский фильм по герою на мотоцикле

1.
А. "Бриллиантовая рука";
Б. "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика";
В. "Три плюс два".
2.
А. "Королева бензоколонки";
Б. "Родня";
В. "Отпуск за свой счет".
3.
А. "Три тополя на Плющихе";
Б. "Берегись автомобиля";
В. "Подкидыш".
4.
А. "Афоня";
Б. "Покровские ворота";
В. "Не горюй!"
5.
А. "Сердца четырех";
Б. "Офицеры";
В. "В бой идут одни "старики".
6.
А. "Весна";
Б. "Старые стены";
В. "Трактористы".
7.
А. "Приключения Электроника";
Б. "Гостья из будущего";
В. "Будьте моим мужем".
ОТВЕТЫ
1. А. "Бриллиантовая рука";
2. А. "Королева бензоколонки";
3. Б. "Берегись автомобиля";
4. Б. "Покровские ворота";
5. А. "Сердца четырех";
6. В. "Трактористы";
7. А. "Приключения Электроника".