ТЕСТ: угадайте советский фильм по герою на мотоцикле

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Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер создал первый в мире мотоцикл. 29 августа 1885 года он установил небольшой двигатель на деревянную раму с деревянными же колесами. В этом году это колесное транспортное средство отмечает 140-летие. Грядущему юбилею и посвящен наш несложный тест. Угадайте советский фильм по герою на мотоцикле!

1. А. "Бриллиантовая рука"; Б. "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика"; В. "Три плюс два". 2. А. "Королева бензоколонки"; Б. "Родня"; В. "Отпуск за свой счет". 3. А. "Три тополя на Плющихе"; Б. "Берегись автомобиля"; В. "Подкидыш". 4. А. "Афоня"; Б. "Покровские ворота"; В. "Не горюй!" 5. А. "Сердца четырех"; Б. "Офицеры"; В. "В бой идут одни "старики". 6. А. "Весна"; Б. "Старые стены"; В. "Трактористы". 7. А. "Приключения Электроника"; Б. "Гостья из будущего"; В. "Будьте моим мужем".

ОТВЕТЫ 1. А. "Бриллиантовая рука"; 2. А. "Королева бензоколонки"; 3. Б. "Берегись автомобиля"; 4. Б. "Покровские ворота"; 5. А. "Сердца четырех"; 6. В. "Трактористы"; 7. А. "Приключения Электроника".