Великого певца не стало из-за тяжелой болезни – держал руку любимой жены до последнего

Мир узнал о безвременном уходе Бобби Шермана. Великий американский певец и актер ушел из жизни на 81 году.

Талантливый артист стал кумиром молодежи в 1960-х годах и оставил незабываемый след в музыкальной истории. Бобби Шерман скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Его супруга Бриджит Публон сообщила, что ему был поставлен диагноз рак почки четвертой стадии. В начале апреля она делилась тревожными новостями о состоянии здоровья мужа, отмечая, что его организм "отключается". В тот момент артист находился под особым наблюдением в домашних условиях.

Сердце Шермана остановилось в его доме в Энсино, пригороде Лос-Анджелеса. Бриджит с горечью сообщила об этом событии, отметив, что Бобби покинул мир, держа ее за руку. Она описала их совместную жизнь как полную любви и поддержки, подчеркнув, что даже в последние дни он оставался сильным и оптимистичным.

Бобби Шерман родился 22 июля 1943 года в Санта-Монике, Калифорния. С 1962 по 1976 годы он выпустил более ста песен, среди которых семь стали настоящими хитами. Наиболее известной его работой является сингл "Little Woman", выпущенный в 1969 году, который достиг третьего места в чарте Billboard Hot 100 и разошелся тиражом более миллиона копий. Артист активно выступал на сцене, собирая аншлаги по всей стране и за ее пределами.

Помимо музыкальной карьеры, Бобби также проявил себя как актер, снявшись в таких сериалах, как "Скорая помощь" и "Она написала убийство". Однако в 1970-х годах он решил изменить свою жизнь и ушел со сцены. Шерман стал фельдшером и заместителем шерифа, обучая новых сотрудников навыкам оказания первой помощи.

"Он был человеком, который служил другим", — отметила Бриджит. У певца остались двое сыновей и шесть внуков. В своем блоге Бриджит написала о том, как семья переживает утрату, но также чувствует тепло наследия Бобби.