Ушел из жизни яркий артист советского кино – еще одна потеря для зрителей

Обстоятельства безвременного уход актера пока остаются неизвестными, как и детали прощальной церемонии и похорон. Союз театральных деятелей Армении выразил соболезнования родным и близким артиста, отметив его значимый вклад в искусство.
Гуж Манукян родился в 1937 году в городе Ленинакане, который ныне известен как Гюмри. С ранних лет он проявлял интерес к театру и кино, что привело его к получению актерского образования в Ереване. С 1967 года он служил в Ереванском академическом театре драмы имени Капланяна, где зарекомендовал себя как талантливый и харизматичный актер. В 1980 году Манукян был удостоен звания "Народный артист Армянской ССР", что стало признанием его мастерства и вклада в театральное искусство.
Фильмография Гужа Манукяна включает более 20 работ, среди которых особое место занимают такие картины, как "Звезда надежды" и "Всадник, которого ждут".
Вот полный список фильмов с артистом:
- 1964 — Мсье Жак и другие (новелла "Попранный обет")
- 1966 — 26 бакинских комиссаров
- 1969 — Взрыв после полуночи
- 1969 — Мосты через забвение
- 1971 — Родник Эгнар
- 1974 — Премия
- 1975 — Этот зелёный, красный мир
- 1976 — На дороге — водитель
- 1977 — Каменная долина
- 1977 — Наапет
- 1977 — Осеннее солнце
- 1977 — Председатель ревкома
- 1978 — Звезда надежды
- 1978 — Снег в трауре
- 1979 — Добрая половина жизни
- 1979 — Умри на коне
- 1982 — Песнь прошедших дней
- 1984 — Всадник, которого ждут
- 1985 — Куда идешь, солдат?
- 1993 — Старые Боги
- 1996 — Хлеб ярости
Эти фильмы оставили заметный след в советском кинематографе и стали любимыми у зрителей. Его игра всегда отличалась искренностью и глубиной, что позволяло ему создавать запоминающиеся образы на экране.
К сожалению, уход Гужа Манукяна стал еще одной утратой для мира искусства. В последние годы мы также потеряли многих талантливых артистов, среди которых был Юрий Парфенов, участник группы "АукцЫон".