Ушел из жизни яркий артист советского кино – еще одна потеря для зрителей

В возрасте 88 лет ушел из жизни выдающийся советский и армянский актер Гуж Манукян, чье настоящее имя – Гурген Араксманян.

Обстоятельства безвременного уход актера пока остаются неизвестными, как и детали прощальной церемонии и похорон. Союз театральных деятелей Армении выразил соболезнования родным и близким артиста, отметив его значимый вклад в искусство.

Гуж Манукян родился в 1937 году в городе Ленинакане, который ныне известен как Гюмри. С ранних лет он проявлял интерес к театру и кино, что привело его к получению актерского образования в Ереване. С 1967 года он служил в Ереванском академическом театре драмы имени Капланяна, где зарекомендовал себя как талантливый и харизматичный актер. В 1980 году Манукян был удостоен звания "Народный артист Армянской ССР", что стало признанием его мастерства и вклада в театральное искусство.

Фильмография Гужа Манукяна включает более 20 работ, среди которых особое место занимают такие картины, как "Звезда надежды" и "Всадник, которого ждут".

Вот полный список фильмов с артистом:

1964 — Мсье Жак и другие (новелла "Попранный обет")

1966 — 26 бакинских комиссаров

1969 — Взрыв после полуночи

1969 — Мосты через забвение

1971 — Родник Эгнар

1974 — Премия

1975 — Этот зелёный, красный мир

1976 — На дороге — водитель

1977 — Каменная долина

1977 — Наапет

1977 — Осеннее солнце

1977 — Председатель ревкома

1978 — Звезда надежды

1978 — Снег в трауре

1979 — Добрая половина жизни

1979 — Умри на коне

1982 — Песнь прошедших дней

1984 — Всадник, которого ждут

1985 — Куда идешь, солдат?

1993 — Старые Боги

1996 — Хлеб ярости

Эти фильмы оставили заметный след в советском кинематографе и стали любимыми у зрителей. Его игра всегда отличалась искренностью и глубиной, что позволяло ему создавать запоминающиеся образы на экране.

К сожалению, уход Гужа Манукяна стал еще одной утратой для мира искусства. В последние годы мы также потеряли многих талантливых артистов, среди которых был Юрий Парфенов, участник группы "АукцЫон".