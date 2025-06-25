Тест: угадайте советский фильм по летнему кадру с изнурительной жарой

Тест: угадайте советские фильмы про детские каникулы в летнем лагере по 1 кадру

Современные дети проводят летние каникулы в шумных мегаполисах и на фудкортах торговых центров. Взрослые же с ностальгией вспоминают о своих приключениях в летних лагерях. Летние лагеря в СССР были настоящим миром, где ребята впервые испытывали вкус свободы.