Тест: угадайте советский фильм по летнему кадру с изнурительной жарой

Пройдите тест и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в визуальных образах и советском кинематографе. Возможно, вы видите мир так же, как это делал советский кинооператор.
Вопросы
1. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) "Дамы приглашают кавалеров"
Б) "Будьте моим мужем"
В) "Здравствуй и прощай"
2. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) "Спортлото-82"
Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"
В) "Отпуск за свой счет"
3. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) Три плюс два
Б) Не может быть!
В) Свадьба в Малиновке
4. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) Печки-лавочки
Б) Любовь и голуби
В) Женатый холостяк
5. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) "Полосатый рейс"
Б) "Операция Ы"
В) "Кавказская пленница"
Правильные ответы:
1. — Б) "Будьте моим мужем"
2. — А) "Спортлото-82"
3. — А) Три плюс два
4. — Б) Любовь и голуби
5. — В) "Кавказская пленница"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
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