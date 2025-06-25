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Тест: угадайте советский фильм по летнему кадру с изнурительной жарой

Тест: угадайте советский фильм по летнему кадру с изнурительной жарой
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Летние сцены в советских фильмах – это отдельная категория, полная ностальгии: пыльные дороги, тишина, прерываемая только шепотом на скамейках, и солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву берез.

Пройдите тест и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в визуальных образах и советском кинематографе. Возможно, вы видите мир так же, как это делал советский кинооператор.

Вопросы

1. Из какого фильма СССР этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) "Дамы приглашают кавалеров"

Б) "Будьте моим мужем"

В) "Здравствуй и прощай"

2. Из какого фильма СССР этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) "Спортлото-82"

Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"

В) "Отпуск за свой счет"

3. Из какого фильма СССР этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) Три плюс два

Б) Не может быть!

В) Свадьба в Малиновке

4. Из какого фильма СССР этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) Печки-лавочки

Б) Любовь и голуби

В) Женатый холостяк

5. Из какого фильма СССР этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) "Полосатый рейс"

Б) "Операция Ы"

В) "Кавказская пленница"

Правильные ответы:

1. — Б) "Будьте моим мужем"

2. — А) "Спортлото-82"

3. — А) Три плюс два

4. — Б) Любовь и голуби

5. — В) "Кавказская пленница"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

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25 июня 2025, 06:44
Кадр из фильма СССР "Спортлото-82"
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