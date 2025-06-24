Появились подробности тайной свадьбы Бородиной и Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков отметили свою свадьбу в Подмосковье. Пара превратила этот важный день в настоящий пышный праздник.

После тайной регистрации брака, состоявшейся всего несколько недель назад, пара решила устроить великолепное торжество, которое запомнится всем присутствующим. Место для церемонии было выбрано не случайно: "Вилла Миккетти" стала идеальной локацией для их романтической истории, оформленной в лучших традициях итальянской эстетики.

Невеста Ксения Бородина вышла к алтарю в сопровождении Валерия Маслова, мужа своей подруги Ольги Орловой. Ее наряд произвел впечатление на всех гостей: элегантное платье с открытыми плечами, длинная фата и изысканный букет из калл создали образ, который сочетал в себе как классику, так и смелые нотки современности. Во второй части вечера Ксения решила сменить наряд, убрав шлейф и фату, оставив лишь изящную основу платья, что позволило ей выглядеть еще более стильно.

Церемония прошла под светом живых свечей и в окружении сотен белых цветов, отмечает женский журнал Клео.ру. В этот трогательный момент жених и невеста произнесли свои клятвы, и слезы радости не смогли сдержать не только Ксения, но и все присутствующие. Атмосфера была наполнена искренними эмоциями и любовью.

Свадебный банкет стал настоящим праздником для всех гостей. В программе мероприятия выступили известные артисты, такие как Владимир Пресняков, Zivert, Севиль и Акмаля. Оркестр на свежем воздухе добавил особую атмосферу, а когда молодожены появились на танцполе под композицию "У тебя есть я", зал наполнился восторженными аплодисментами. Среди приглашенных были звезды отечественного шоу-бизнеса: от Ольги Орловой до Анны Хилькевич, от Соболевых до Хайдаровых.

Для Ксении Бородиной это уже третий брак, а для Николая Сердюкова – второй. У телеведущей двое дочерей от предыдущих отношений, а у Николая – одна дочь. Пара уже делилась своими планами о том, что мечтает о совместном ребенке.