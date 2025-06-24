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Не стало выдающегося писателя и поэта – еще одна огромная потеря для человечества

Не стало выдающегося писателя и поэта – еще одна огромная потеря для человечества
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Стало известно об уходе Франса Саида. Выдающийся мальтийский актер и радиоведущий навсегда останется в сердцах многих как Дядя Франс.

Уход одаренного деятеля стал значительной утратой для культурной жизни Мальты и всех, кто ценил его творчество. Фрэнсис Генри Саид родился в 1932 году и с ранних лет проявлял незаурядные таланты.

Его путь в искусстве начался в лицее, где он удивлял зрителей своими актерскими способностями, исполняя роли в классических шекспировских пьесах. Этот период стал основой для его будущей карьеры, где он смог объединить любовь к театру и радиовещанию.

С 1940-х годов Саид активно работал на радио, становясь одной из первых значимых фигур в детском радиовещании на Мальте. Его программы привлекали внимание детей и взрослых, а его голос стал знакомым и любимым для целого поколения. Как продюсер и ведущий, он создавал увлекательные передачи, которые обогащали культурный ландшафт страны.

Франс Саид также известен своими переводами и адаптациями литературных произведений. Благодаря его усилиям, мальтийцы могли наслаждаться шедеврами мировой литературы в доступной форме. Его литературное наследие включает пять романов и множество рассказов, написанных как на мальтийском, так и на английском языках.

После стажировки на американских и итальянских телеканалах, Саид вернулся на родину, чтобы продолжить развивать телевидение. Он организовывал национальные викторины, участвовал в телевизионных постановках и создавал разнообразные варьете-шоу, привнося в них свой уникальный стиль и харизму.

Шоу-бизнес в Telegram

24 июня 2025, 15:31
Фото: Freepik
Российская газета✓ Надежный источник

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