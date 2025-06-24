Тест: угадайте советские фильмы про детские каникулы в летнем лагере по 1 кадру

Современные дети проводят летние каникулы в шумных мегаполисах и на фудкортах торговых центров. Взрослые же с ностальгией вспоминают о своих приключениях в летних лагерях.

Летние лагеря в СССР были настоящим миром, где ребята впервые испытывали вкус свободы. Без родителей, но с друзьями и вожатыми, они погружались в атмосферу приключений.

Там завязывались крепкие дружбы, возникали первые влюблённости, случались ссоры и примирения. Походы, костры, дискотеки под гитару и тайные побеги из корпусов — все эти моменты запечатлены в советских фильмах. Режиссеры мастерски передавали задорную, наивную, но искреннюю атмосферу лагерной жизни, которая остаётся в памяти на всю жизнь.

А как хорошо вы помните эти фильмы? Проверьте свои знания о советском кино: сможете ли вы узнать 5 фильмов по их ярким эпизодам?

Вопросы

1. Из какого фильма этот кадр?

А) "Друг мой, Колька!"

Б) "Три веселые смены"

В) "Сто дней после детства"

2. Из какого фильма этот кадр?

А) "Утро без отметок"

Б) "Три веселые смены"

В) "Пассажир с "Экватора"

3. Из какого фильма этот кадр?

А) "Пятерка за лето"

Б) "Пассажир c "Экватора"

В) "Бронзовая птица"

4. Из какого фильма этот кадр?

А) "Лесные качели"

Б) "Чудак из пятого "Б"

В) "Когда я стану великаном"

5. Из какого фильма этот кадр?

А) "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные"

Б) "Пятерка за лето"

В) "Вот и лето прошло…"

Правильные ответы:

1. — В) "Сто дней после детства"

2. — Б) "Три веселые смены"

3. — В) "Бронзовая птица"

4. — А) "Лесные качели"

5. — Б) "Пятерка за лето"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

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