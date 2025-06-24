Весь мир оплакивает безвременно ушедшего режиссера из ВГИКа: оставил прощальное письмо

Весь мир потрясла печальная новость об уходе известного советского и молдавского документалиста Мирчи Киструги.

Режиссер ушёл из жизни на 78-м году, оставив за собой богатое наследие в мире кино и документалистики. Накануне он опубликовал в социальных сетях прощальное сообщение.

"Я ушел, прощайте", — написал талантливый деятель.

Мирча Киструга родился в 1945 году и с раннего возраста проявил интерес к искусству. Он окончил ВГИК в 1971 году, обучаясь под руководством легендарного режиссера Романа Кармена.

Его творческий путь начался в эпоху, когда документальное кино только начинало развиваться как самостоятельный жанр. Киструга стал одним из тех, кто внес значительный вклад в его становление, создавая фильмы, отличающиеся глубоким содержанием и уникальным взглядом на окружающий мир.

В фильмографии Киструги множество работ, которые затрагивают важные социальные и культурные темы. Мирчи умело сочетал художественные приемы с документальной точностью, что позволило ему создать произведения, которые не только информировали, но и вызывали эмоциональный отклик у зрителей. Его фильмы показывали жизнь людей, их радости и горести, раскрывали богатство молдавской культуры и истории.

С 1997 года Мирча Киструга занимал пост вице-председателя Союза кинематографистов Молдовы, активно участвуя в развитии отечественного киноискусства и поддерживая молодых режиссёров. Его вклад в культуру страны трудно переоценить — он оставил после себя целую плеяду учеников и последователей.