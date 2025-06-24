Весь мир оплакивает безвременно ушедшего режиссера из ВГИКа: оставил прощальное письмо

Скончалась звезда НТВ Тесты Клава Кока подверглась жестокому нападению Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечестваНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мираНе стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечестваУшел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утратаВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата

Лента новостей

Вторник 24 июня

12:04Рак ее не обезобразил: москвичей пригласили посмотреть на красивую Талызину в гробу 11:54Активисты проекта "Молодежь Москвы" вручат подарки участникам Парада Победы 11:34На Проспекте мира отреставрировали помещение в историческом здании 11:21Почти никто не пришел: грустные похороны Валентины Талызиной 11:15Только одна причина: мудрец Омар Хайям объяснил регулярные мужские измены своим женам 11:13Трудолюбивые муравьи помогают сохранять биоразнообразие столицы 10:54В Москве подвели итоги конкурса "Новые вершины" 10:45Весь мир оплакивает безвременно ушедшего режиссера из ВГИКа: оставил прощальное письмо 10:31Москвичи стали чаще выбирать общеразвивающие программы в детских школах искусств 06:38Тест: угадайте советский фильм по 1 кадру с героями под проливным дождем 03:41Еще мудрый Омар Хайям дал совет тем, кто хочет жениться – какую женщину взять в невесты 00:16Что нельзя делать 24 июня, в День Варнавы, чтобы не загубить здоровье 18:53Еще одна потеря: Бог забрал болевшего раком знаменитого музыканта 18:09Срочно: умер Парфенов 17:25Молодуха Лепса поставила на место накинувшегося на нее Киркорова 16:55Еще мудрец строго запретил называть мужчин этим словом – изречение актуально и сегодня 16:35Упокой, Господи: любимый русский актер умер после сердечного приступа во время спектакля 16:22Тест: угадайте летние мультфильмы из СССР по 1 кадру 15:47Москвичи могут познакомиться с творчеством современных художников на необычных площадках 15:08Спорткомплекс "Севастопольский" открылся после капитального ремонта 14:41Не стало звезды фильма "Человек-паук" – еще одна потеря для нескольких поколений 13:47В кинопарке "Москино" подготовили свыше 50 мероприятий для детей 13:32Ремонт Ленинградского вокзала вышел на самый масштабный этап 13:28Тест: угадайте героев фильмов СССР по пронизывающему взгляду 11:54Прекратите делать это после 50 лет – и жизнь наладится. Омар Хайям дал лучший совет 11:41На площадках "Лета в Москве" помогут подготовиться к сдаче нормативов ГТО 11:01В Московском долголетии стартовали летние активности 10:37Муцениеце официально подтвердила третью беременность 10:35Старые игры снова в моде: на площадках "Лета в Москве" можно сразиться в городки и приставки 10:17Ушла яркая и харизматичная звезда телеканала НТВ — еще одна невосполнимая потеря 10:13ТЕСТ: угадайте советский фильм по даме с собачкой в кадре 10:02Москвичей приглашают на семейный фестиваль в Царицыно 06:32Что запрещается делать 23 июня, в Святую Троицу, чтобы не принести проблемы в семью 03:14Топ мифов про ЭКО 00:11Теория привязанности: почему мы строим отношения по одним и тем же схемам 16:31Принц Гарри использует детей в надежде помириться с своим отцом 14:23Тест: угадайте советские фильмы по кадру со злодеем 12:19Певица Клава Кока подверглась жестокому нападению: Ударил меня по лицу 10:17Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по диагнозам и причудам главных героев 06:17Что нельзя делать 22 июня, в Кириллов день, что не погубить планы на будущее 03:46Наконец-то лето: 5 книг с советами для родителей, чтобы ничто не омрачало каникулы 00:37Энергетическая сила в паре. Как отношения между мужчиной и женщиной могут менять судьбу друг друга? 18:38О веселой ночи Булановой в клубе свободных нравов говорит вся Москва 16:08Тест: угадайте фильмы СССР по самым жутким персонажам 14:36Покинувшую Россию 38-летнюю Гагарину с трудом узнали из-за жуткой худобы 12:08Пожелавший привлечь Муцениеце к уголовной ответственности Прилучный получил удар 11:37Большое горе: скончалась звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 10:28Фестиваль "Воздух Карелии" побил рекорд посещаемости 10:14Тест: угадай любимые комедии из СССР по неочевидному кадру 06:18Тест: узнай любимый фильм СССР по полному имени героя
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Весь мир оплакивает безвременно ушедшего режиссера из ВГИКа: оставил прощальное письмо

Весь мир оплакивает безвременно ушедшего режиссера из ВГИКа: оставил прощальное письмо
303

Весь мир потрясла печальная новость об уходе известного советского и молдавского документалиста Мирчи Киструги.

Режиссер ушёл из жизни на 78-м году, оставив за собой богатое наследие в мире кино и документалистики. Накануне он опубликовал в социальных сетях прощальное сообщение.

"Я ушел, прощайте", — написал талантливый деятель.

Мирча Киструга родился в 1945 году и с раннего возраста проявил интерес к искусству. Он окончил ВГИК в 1971 году, обучаясь под руководством легендарного режиссера Романа Кармена.

Его творческий путь начался в эпоху, когда документальное кино только начинало развиваться как самостоятельный жанр. Киструга стал одним из тех, кто внес значительный вклад в его становление, создавая фильмы, отличающиеся глубоким содержанием и уникальным взглядом на окружающий мир.

В фильмографии Киструги множество работ, которые затрагивают важные социальные и культурные темы. Мирчи умело сочетал художественные приемы с документальной точностью, что позволило ему создать произведения, которые не только информировали, но и вызывали эмоциональный отклик у зрителей. Его фильмы показывали жизнь людей, их радости и горести, раскрывали богатство молдавской культуры и истории.

С 1997 года Мирча Киструга занимал пост вице-председателя Союза кинематографистов Молдовы, активно участвуя в развитии отечественного киноискусства и поддерживая молодых режиссёров. Его вклад в культуру страны трудно переоценить — он оставил после себя целую плеяду учеников и последователей.

Шоу-бизнес в Telegram

24 июня 2025, 10:45
Фото: Freepik
Newsmaker✓ Надежный источник

По теме

Не стало звезды фильма "Человек-паук" – еще одна потеря для нескольких поколений

Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества

Рак ее не обезобразил: москвичей пригласили посмотреть на красивую Талызину в гробу

Рак ее не обезобразил: москвичей пригласили посмотреть на красивую Талызину в гробу
В 1958 году Валентина Талызина окончила ГИТИС были принята в труппу Театра имени Моссовета. Здесь она служила до последних дней. И сегодня на знаменитой сцене прощаются с Валентиной Илларионовной... Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии. Гроб с Валентиной Талызиной утопает в цветах.

Почти никто не пришел: грустные похороны Валентины Талызиной

Почти никто не пришел: грустные похороны Валентины Талызиной
В 1958 году Валентина Талызина окончила ГИТИС были принята в труппу Театра имени Моссовета. Здесь она служила до последних дней. И сегодня на знаменитой сцене прощаются с Валентиной Илларионовной... Увы, проститься с легендарной артисткой пришло мало людей – Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Валерий Баринов, Елена Валюшкина.

Тест: угадайте советский фильм по 1 кадру с героями под проливным дождем

Тест: угадайте советский фильм по 1 кадру с героями под проливным дождем
Советское кино славится своей атмосферой и глубокими эмоциями. Погода в нем играет значительную роль. Дождь, как правило, символизирует печаль, тоску или важные поворотные моменты в сюжете.

Что нельзя делать 24 июня, в День Варнавы, чтобы не загубить здоровье

Что нельзя делать 24 июня, в День Варнавы, чтобы не загубить здоровье
24 июня отмечается День Варнавы. В народном календаре он считается важным днем для очищения души и привлечения удачи. В этот день особое внимание следует уделить тому, что можно и нельзя делать, чтобы не навредить своему здоровью и не упустить благоприятные возможности.

Еще одна потеря: Бог забрал болевшего раком знаменитого музыканта

Еще одна потеря: Бог забрал болевшего раком знаменитого музыканта
Как говорит Минздрав России, число смертельных исходов у болеющих раком в нашей стране составляет примерно 194,3 на 100 тыс. населения. Только что от онкологического заболевания умерла еще одна звезда... "У него была онкология.

Выбор читателей

23/06ПндЧто запрещается делать 23 июня, в Святую Троицу, чтобы не принести проблемы в семью 23/06ПндТЕСТ: угадайте советский фильм по даме с собачкой в кадре 23/06ПндУшла яркая и харизматичная звезда телеканала НТВ — еще одна невосполнимая потеря 23/06ПндСрочно: умер Парфенов 22/06ВскПринц Гарри использует детей в надежде помириться с своим отцом 23/06ПндМуцениеце официально подтвердила третью беременность