Рак ее не обезобразил: москвичей пригласили посмотреть на красивую Талызину в гробу

В 1958 году Валентина Талызина окончила ГИТИС были принята в труппу Театра имени Моссовета. Здесь она служила до последних дней. И сегодня на знаменитой сцене прощаются с Валентиной Илларионовной... Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Гроб с Валентиной Талызиной утопает в цветах. На красных бархатных подушечках в ногах покойницы лежит ее награды – Ордена Почеты, Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Поначалу подойти к гробу никто не решался, но ведущий гражданской панихиды пригласил всех словам: "Проходите, смотрите, Валентина Илларионовна осталась красивой даже в своем последнем путешествии".

И правда, кажется, что любимая миллионами актриса просто уснула. Рак ее не обезобразил. Голову звезды покрывает легкий шелковый шарф. Она похожа на старую героиню Анну Федотовну из постановки "Пиковая дама", в которой играла с 2023 года. Интересно, что на 26 августа был намечен очередной спектакль и билеты на него были давно проданы...

Напомним, Валентина Талызина скончалась 21 июня 2025 года в Москве в возрасте 90 лет. Предварительной причиной смерти стала запущенная форма рака поджелудочной железы. Похоронят ее на 25 участке Ваганьковского кладбища в семейной могиле.