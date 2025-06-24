Почти никто не пришел: грустные похороны Валентины Талызиной

В 1958 году Валентина Талызина окончила ГИТИС были принята в труппу Театра имени Моссовета. Здесь она служила до последних дней. И сегодня на знаменитой сцене прощаются с Валентиной Илларионовной...

Увы, проститься с легендарной артисткой пришло мало людей – Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Валерий Баринов, Елена Валюшкина...

Худрук театра им. Моссовета Евгений Марчелли объяснил, что с 1 июня коллектив в отпуске, поэтому посетить панихиду мало кто смог. Он рассказал, что еще 9 мая Талызина выходила на сцену, а в августе планировала выйти на сцену в спектакле "Волки и овцы". Но у судьбы были иные планы... Валентины Илларионовны больше нет с нами.

У гроба сидят ее родные – дочь Ксения Хаирова, внучка Анастасия Талызина. А телеграммы соболезнования в театр прислали Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев и другие политики.

Многие помнят Талызину не только по работам в театре, но и по ярким киноролям – например Вали, школьной учительницы, подруги главной героини в картине Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" Среди других ее экранных работ — роли в знаменитых советских фильмах "Гостья из будущего", "Афоня" и "Большая перемена". И со сцены на панихиде вспоминали и эти ее роли.

Напомним, Валентина Талызина скончалась 21 июня 2025 года в Москве в возрасте 90 лет. Предварительной причиной смерти стала запущенная форма рака поджелудочной железы. Похоронят на 25 участке Ваганьковского кладбища в семейной могиле.