Тест: угадайте советский фильм по 1 кадру с героями под проливным дождем

Дождь, как правило, символизирует печаль, тоску или важные поворотные моменты в сюжете. Он создает настроение и подчеркивает внутренние переживания персонажей.
Вспомните, сколько незабываемых сцен было снято под дождем! Эти кадры остаются в памяти зрителей, вызывая ностальгию и трепет. Теперь у вас есть возможность проверить свои знания о советском кино.
Вопросы
1. В каком советском фильме вы могли видеть этот кадр?
А) "Крылья"
Б) "Июльский дождь"
В) "Летят журавли"
2. В каком советском фильме вы могли видеть этот кадр?
А) "Подкидыш"
Б) "Я шагаю по Москве"
В) "В моей смерти прошу винить Клаву К."
3. В каком советском фильме вы могли видеть этот кадр?
А) "Служебный роман"
Б) "Осенний марафон"
В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
4. В каком советском фильме вы могли видеть этот кадр?
А) "Я шагаю по Москве"
Б) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"
В) "Зигзаг удачи"
5. В каком советском фильме вы могли видеть этот кадр?
А) "Старший сын"
Б) "Отпуск в сентябре"
В) "Осенний марафон"
Правильные ответы:
1. — Б) "Июльский дождь"
2. — А) "Подкидыш"
3. — В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
4. — А) "Я шагаю по Москве"
5. — В) "Осенний марафон"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
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