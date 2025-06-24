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Вторник 24 июня

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Тест: угадайте советский фильм по 1 кадру с героями под проливным дождем

Тест: угадайте советский фильм по 1 кадру с героями под проливным дождем
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Советское кино славится своей атмосферой и глубокими эмоциями. Погода в нем играет значительную роль.

Дождь, как правило, символизирует печаль, тоску или важные поворотные моменты в сюжете. Он создает настроение и подчеркивает внутренние переживания персонажей.

Вспомните, сколько незабываемых сцен было снято под дождем! Эти кадры остаются в памяти зрителей, вызывая ностальгию и трепет. Теперь у вас есть возможность проверить свои знания о советском кино.

Вопросы

1. В каком советском фильме вы могли видеть этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) "Крылья"

Б) "Июльский дождь"

В) "Летят журавли"

2. В каком советском фильме вы могли видеть этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) "Подкидыш"

Б) "Я шагаю по Москве"

В) "В моей смерти прошу винить Клаву К."

3. В каком советском фильме вы могли видеть этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) "Служебный роман"

Б) "Осенний марафон"

В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

4. В каком советском фильме вы могли видеть этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) "Я шагаю по Москве"

Б) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

В) "Зигзаг удачи"

5. В каком советском фильме вы могли видеть этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) "Старший сын"

Б) "Отпуск в сентябре"

В) "Осенний марафон"

Правильные ответы:

1. — Б) "Июльский дождь"

2. — А) "Подкидыш"

3. — В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

4. — А) "Я шагаю по Москве"

5. — В) "Осенний марафон"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

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24 июня 2025, 06:38
Кадр из фильма СССР "Операция «Ы" и другие приключения Шурика (1965)
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