Что нельзя делать 24 июня, в День Варнавы, чтобы не загубить здоровье

Скончалась звезда НТВ Тесты Клава Кока подверглась жестокому нападению Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Понедельник 23 июня

00:16Что нельзя делать 24 июня, в День Варнавы, чтобы не загубить здоровье 18:53Еще одна потеря: Бог забрал болевшего раком знаменитого музыканта 18:09Срочно: умер Парфенов 17:25Молодуха Лепса поставила на место накинувшегося на нее Киркорова 16:55Еще мудрец строго запретил называть мужчин этим словом – изречение актуально и сегодня 16:35Упокой, Господи: любимый русский актер умер после сердечного приступа во время спектакля 16:22Тест: угадайте летние мультфильмы из СССР по 1 кадру 15:47Москвичи могут познакомиться с творчеством современных художников на необычных площадках 15:08Спорткомплекс "Севастопольский" открылся после капитального ремонта 14:41Не стало звезды фильма "Человек-паук" – еще одна потеря для нескольких поколений 13:47В кинопарке "Москино" подготовили свыше 50 мероприятий для детей 13:32Ремонт Ленинградского вокзала вышел на самый масштабный этап 13:28Тест: угадайте героев фильмов СССР по пронизывающему взгляду 11:54Прекратите делать это после 50 лет – и жизнь наладится. Омар Хайям дал лучший совет 11:41На площадках "Лета в Москве" помогут подготовиться к сдаче нормативов ГТО 11:01В Московском долголетии стартовали летние активности 10:37Муцениеце официально подтвердила третью беременность 10:35Старые игры снова в моде: на площадках "Лета в Москве" можно сразиться в городки и приставки 10:17Ушла яркая и харизматичная звезда телеканала НТВ — еще одна невосполнимая потеря 10:13ТЕСТ: угадайте советский фильм по даме с собачкой в кадре 10:02Москвичей приглашают на семейный фестиваль в Царицыно 06:32Что запрещается делать 23 июня, в Святую Троицу, чтобы не принести проблемы в семью 03:14Топ мифов про ЭКО 00:11Теория привязанности: почему мы строим отношения по одним и тем же схемам 16:31Принц Гарри использует детей в надежде помириться с своим отцом 14:23Тест: угадайте советские фильмы по кадру со злодеем 12:19Певица Клава Кока подверглась жестокому нападению: Ударил меня по лицу 10:17Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по диагнозам и причудам главных героев 06:17Что нельзя делать 22 июня, в Кириллов день, что не погубить планы на будущее 03:46Наконец-то лето: 5 книг с советами для родителей, чтобы ничто не омрачало каникулы 00:37Энергетическая сила в паре. Как отношения между мужчиной и женщиной могут менять судьбу друг друга? 18:38О веселой ночи Булановой в клубе свободных нравов говорит вся Москва 16:08Тест: угадайте фильмы СССР по самым жутким персонажам 14:36Покинувшую Россию 38-летнюю Гагарину с трудом узнали из-за жуткой худобы 12:08Пожелавший привлечь Муцениеце к уголовной ответственности Прилучный получил удар 11:37Большое горе: скончалась звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 10:28Фестиваль "Воздух Карелии" побил рекорд посещаемости 10:14Тест: угадай любимые комедии из СССР по неочевидному кадру 06:18Тест: узнай любимый фильм СССР по полному имени героя 03:421000 болезней навалятся, если 21 июня сделать это с водой: об этом знали еще наши предки 00:02Мудрость веков: 8 цитат Аристотеля, поразительно актуальных в наши дни 21:55Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с двумя героинями 20:33Объявлено об уходе легендарного артиста и музыканта – еще одна мировая потеря 19:36Рак унес жизнь еще одного редкого гения: близкие оплакивают любимого отца и брата 19:25Путин: Видеонаблюдение с ИИ позволило снизить число правонарушений в Москве 18:34105-летняя бабушка обозначила неожиданное средство долголетия 17:50Роскосмос и Подмосковье договорились о расширении сотрудничества 17:20Только гении за 3 секунды решат это: переместите 1 спичку и осильте 1 пример 17:19Сдавший из-за проблем с сердцем Алибасов сделал заявление: Всем хочу сказать 17:13"Очаровательная девка": 84-летний актер Смирнов ахнул у гроба Теняковой
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Что нельзя делать 24 июня, в День Варнавы, чтобы не загубить здоровье

Что нельзя делать 24 июня, в День Варнавы, чтобы не загубить здоровье
50

24 июня отмечается День Варнавы. В народном календаре он считается важным днем для очищения души и привлечения удачи.

В этот день особое внимание следует уделить тому, что можно и нельзя делать, чтобы не навредить своему здоровью и не упустить благоприятные возможности.

Что можно делать в День Варнавы

Одним из главных действий в этот день является уборка в доме. Чистота и порядок помогут привлечь успех и гармонию в вашу жизнь. Также рекомендуется устраивать семейные посиделки и приглашать друзей. Это время для общения, радости и укрепления связей с близкими.

Важно также хвалить родных и дарить им комплименты. Позитивные слова создают атмосферу тепла и доверия, что особенно важно в этот день. Не забудьте простить все старые обиды — это не только освободит ваше сердце, но и откроет двери к удаче, которую Варнава обязательно пошлет тем, кто готов к переменам.

Что нельзя делать в День Варнавы, 24 июня

В этот день есть ряд действий, которые лучше избегать. Например, не рекомендуется стричь ногти или менять прическу. Считается, что такие изменения могут привести к проблемам со здоровьем. Также не стоит делиться своими планами и мечтами — это может привлечь негативную энергетику.

Не позволяйте себе бездельничать. Активность в этот день важна для привлечения удачи. Пересчитывать деньги тоже не стоит — это может привести к финансовым трудностям. Кроме того, избегайте конфликтов: ругань и повышенные тона могут испортить атмосферу и негативно сказаться на вашем состоянии.

Лучше всего не начинать ничего нового в этот день. Все начинания могут обернуться неудачей, поэтому лучше отложить важные дела на более подходящее время.

Приметы на 24 июня

Обратите внимание на приметы этого дня. Если с утра над водой стелется туман, это предвещает хороший урожай лесных ягод и грибов. Душная погода с утра может означать приближение ненастья, а бледное солнце на рассвете предвещает вечерний дождь.

Если вы увидите стаю гусей, летящих против ветра, это знак того, что холода не за горами. Следуя этим приметам и соблюдая рекомендации, вы сможете провести День Варнавы с пользой для себя и своих близких.

Шоу-бизнес в Telegram

24 июня 2025, 00:16
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Еще одна потеря: Бог забрал болевшего раком знаменитого музыканта

Еще одна потеря: Бог забрал болевшего раком знаменитого музыканта
Как говорит Минздрав России, число смертельных исходов у болеющих раком в нашей стране составляет примерно 194,3 на 100 тыс. населения. Только что от онкологического заболевания умерла еще одна звезда... "У него была онкология.

Срочно: умер Парфенов

Срочно: умер Парфенов
Появилось срочное трагическое известие об уходе заслуженного артиста России и трубача известной группы "АукцЫон" Юрия Парфенова. Музыкант покинул этот мир в возрасте 79 лет, оставив за собой яркий след в мире музыки.

Молодуха Лепса поставила на место накинувшегося на нее Киркорова

Молодуха Лепса поставила на место накинувшегося на нее Киркорова
19-летняя Аврора Киба, невеста Григория Лепса, вступила в конфликт с Филиппом Киркоровым. В эфире популярного шоу "Мастер игры" произошел инцидент, который не оставил зрителей равнодушными.

Упокой, Господи: любимый русский актер умер после сердечного приступа во время спектакля

Упокой, Господи: любимый русский актер умер после сердечного приступа во время спектакля
Каждый день приносит грустные новости – уходят любимые актеры. Те, кто дарил нам столько впечатлений, эмоций на экране и сцене. Сегодня пришло известие о смерти еще одного кумира... "Медицинские тайны", "Пятницкий", "Прокурорская проверка", "Особый случай", "Слепая", "След", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", "След" – все эти фильмы с успехом прошли у зрителей.

Тест: угадайте летние мультфильмы из СССР по 1 кадру

Тест: угадайте летние мультфильмы из СССР по 1 кадру
С наступлением лета в память возвращаются яркие моменты из детства. Кто-то наслаждается купанием в реке, кто-то жарит шашлыки на даче, а кто-то просто ностальгирует по любимым советским мультфильмам, которые дарили радость и беззаботность. Каникулы, теплые вечера, смех детей во дворе, свежие фрукты, которые кажутся особенно сладкими, и бесконечные приключения, о которых вспоминаешь с улыбкой.

Выбор читателей

22/06ВскЭнергетическая сила в паре. Как отношения между мужчиной и женщиной могут менять судьбу друг друга? 23/06ПндЧто запрещается делать 23 июня, в Святую Троицу, чтобы не принести проблемы в семью 22/06ВскЧто нельзя делать 22 июня, в Кириллов день, что не погубить планы на будущее 22/06ВскПевица Клава Кока подверглась жестокому нападению: Ударил меня по лицу 23/06ПндУшла яркая и харизматичная звезда телеканала НТВ — еще одна невосполнимая потеря 22/06ВскПринц Гарри использует детей в надежде помириться с своим отцом