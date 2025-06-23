Еще одна потеря: Бог забрал болевшего раком знаменитого музыканта

Как говорит Минздрав России, число смертельных исходов у болеющих раком в нашей стране составляет примерно 194,3 на 100 тыс. населения. Только что от онкологического заболевания умерла еще одна звезда...

"У него была онкология. Это беда. Мы с ним в последнее время встречались — и он уже плохо себя чувствовал", — сообщил в интервью журналистам музыкант Гаркуша.

Известно, что Парфенов скончался от тяжелой болезни у себя в доме в Подмосковье в окружении родных. Смерть знаменитого джазового музыканта стала шоком для армии его поклонников.

Коллектив "АукцЫона" почтил память своего музыканта. "Умер Юра Парфенов. Осиротели в одночасье", – говорится в сообщении коллектива. Вопрос ближайших концертов – 6 июля в Москве, а 10 июля в Петербурге – сейчас решается.

Напомним, умерший сегодня джазмен когда-то был солистом Узбекского Государственного оркестра радио и телевидения. Потом работал в знаменитом оркестре Олега Лундстрема. В 1992-м подключился к джазовому ансамблю "Три О" Сергея Летова, старшего брата Егора Летова. А позже примкнул в Оркестру московских композиторов. С 2011 года являлся трубачом легендарной группы "АукцЫон".

Кумиру миллионов было 79 лет... О дате и месте прощания с ним будет сообщено позже.