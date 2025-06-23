Срочно: умер Парфенов

Появилось срочное трагическое известие об уходе заслуженного артиста России и трубача известной группы "АукцЫон" Юрия Парфенова.

Музыкант покинул этот мир в возрасте 79 лет, оставив за собой яркий след в мире музыки. По данным телеграм-канала Shot, причиной безвременного ухода артиста стало онкологическое заболевание, с которым он боролся на протяжении последних трех лет. Последние дни жизни Юрий провел в своем доме в Подмосковье, окруженный близкими.

Парфенов был не только выдающимся трубачом, но и талантливым композитором, который внес значительный вклад в развитие джазовой музыки в России. С 1984 года он работал в оркестре Олега Лундстрема, где его мастерство и артистизм позволили ему выступать на многочисленных фестивалях как в России, так и за ее пределами. Его игра на трубе всегда отличалась выразительностью и глубоким чувством, что сделало его одним из самых уважаемых музыкантов своего поколения.

С 2011 года Юрий стал частью культовой рок-группы "АукцЫон", известной своим уникальным стилем и экспериментальным подходом к музыке. В составе группы он продолжал развивать свои музыкальные идеи, а также вдохновлять молодое поколение музыкантов. "АукцЫон" стал знаковым явлением на российской музыкальной сцене, и вклад Юрия в коллектив был неоценимым.

Несмотря на трудности, с которыми ему пришлось столкнуться в последние годы жизни, Парфенов продолжал заниматься любимым делом и радовать своих поклонников. Его уход стал большой утратой для музыкального сообщества и всех, кто ценил его творчество.