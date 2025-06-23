Молодуха Лепса поставила на место накинувшегося на нее Киркорова

19-летняя Аврора Киба, невеста Григория Лепса, вступила в конфликт с Филиппом Киркоровым.

В эфире популярного шоу "Мастер игры" произошел инцидент, который не оставил зрителей равнодушными. Аврора Киба, молодая невеста Григория Лепса, стала объектом нападок со стороны Филиппа Киркорова.

Вчерашняя школьница не раз сталкивалась с критикой из-за романа с 62-летним певцом. В эфире шоу не удалось избежать острой темы, и у девушки стали допытываться, для чего ей нужны отношения с человеком, который на 40 лет старше. Киба дала понять, что ей не хочется обсуждать отношения с певцом, однако под натиском Филиппа Киркорова сдалась.

"Почему вы не можете ответить? Ответьте еще раз, если вас спрашивают", — возмутился Филипп. "Мое тело — мое дело. Какие еще вопросы?" — эмоционально ответила Аврора. Молодуха Лепса не только не испугалась, но и поставила на место поп-короля, защитив свою личность и личную жизнь.

Это не первая стычка с поп-королем. Ранее Филипп Киркоров отметил, что не понимает, для чего Аврора Киба участвует в шоу "Мастер игры", ведь она просто чья-то невеста. Девушка не согласилась с такой оценкой, подчеркнув, что получает образование в одном из лучших учебных заведений мира, а Лепс просил ее руки четыре раза. Позднее Аврора Киба подчеркнула, что не чувствует неприязни со стороны популярного артиста.