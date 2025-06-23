Упокой, господи: знаменитый русский актер умер после сердечного приступа во время спектакля

Каждый день приносит грустные новости – уходят любимые актеры. Те, кто дарил нам столько впечатлений, эмоций на экране и сцене. Сегодня пришло известие о смерти еще одного кумира...

"Медицинские тайны", "Пятницкий", "Прокурорская проверка", "Особый случай", "Слепая", "След", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", "След" – все эти фильмы с успехом прошли у зрителей. Последнее его появление в кино было в прошлом году, когда на экраны вышла кинокартина "Фамилия тренера". Но в театре он продолжал играть.

И вот его не стало – Сергей Букреев умер в возрасте 56 лет. Смерть была драматической – во время спектакля "Палачах" по Мартину МакДонаху у Букреева случился сердечный приступ. А когда в антракте кумир миллионов вышел на улицу, чтобы подышать, то упал без сознания. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но спасти Букреева им не удалось. Упокой, Господи, душу его!

Стоит заметить, что при схожих обстоятельствах умер Андрей Миронов – 14 августа 1987 года, во время гастролей театра в Риге, не не доиграв последнюю сцену в постановке "Безумный день, или Женитьба Фигаро", он потерял сознание. В больнице ему диагностировали обширное кровоизлияние из-за разрыва аневризмы сосуда, снабжающего кровью передние части головного мозга. Кумир миллионов умер, не приход в сознание, в возрасте 46 лет.