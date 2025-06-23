Тест: угадайте летние мультфильмы из СССР по 1 кадру

С наступлением лета в память возвращаются яркие моменты из детства. Кто-то наслаждается купанием в реке, кто-то жарит шашлыки на даче, а кто-то просто ностальгирует по любимым советским мультфильмам, которые дарили радость и беззаботность.

Каникулы, теплые вечера, смех детей во дворе, свежие фрукты, которые кажутся особенно сладкими, и бесконечные приключения, о которых вспоминаешь с улыбкой. Лето — это время, когда уроки остаются позади, а впереди только море, пляжи и игры до самой ночи.

Советские мультфильмы прекрасно передавали эту атмосферу. Теперь пришло время проверить память. Сможете ли вы угадать 5 известных мультфильмов всего по одному кадру?

Вопросы

1. Из какого мультфильма этот кадр?

А) "Приключения кота Леопольда"

Б) "Каникулы в Простоквашино"

В) "Каникулы Бонифация"

2. Из какого мультфильма этот кадр?

А) "Котенок с улицы Лизюкова"

Б) "По дороге с облаками"

В) "Как стать большим"

3. Из какого мультфильма этот кадр?

А) "С бору по сосенке»

Б) "В гостях у лета"

В) "Спортсмены на каникулах"

4. Из какого мультфильма этот кадр?

А) "Трям! Здравствуйте!"

Б) "Тайна страны земляники"

В) "Ушастик и его друзья"

5. "Из какого мультфильма этот кадр?

А) "Заколдованный мальчик"

Б) "Лесные путешественники"

В) "Дудочка и кувшинчик"

Правильные ответы:

1. — Б) "Каникулы в Простоквашино"

2. — А) "Котенок с улицы Лизюкова"

3. — Б) "В гостях у лета"

4. — В) "Ушастик и его друзья"

5. — В) "Дудочка и кувшинчик"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

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