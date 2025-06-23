Тест: угадайте летние мультфильмы из СССР по 1 кадру

Каникулы, теплые вечера, смех детей во дворе, свежие фрукты, которые кажутся особенно сладкими, и бесконечные приключения, о которых вспоминаешь с улыбкой. Лето — это время, когда уроки остаются позади, а впереди только море, пляжи и игры до самой ночи.
Советские мультфильмы прекрасно передавали эту атмосферу. Теперь пришло время проверить память. Сможете ли вы угадать 5 известных мультфильмов всего по одному кадру?
Вопросы
1. Из какого мультфильма этот кадр?
А) "Приключения кота Леопольда"
Б) "Каникулы в Простоквашино"
В) "Каникулы Бонифация"
2. Из какого мультфильма этот кадр?
А) "Котенок с улицы Лизюкова"
Б) "По дороге с облаками"
В) "Как стать большим"
3. Из какого мультфильма этот кадр?
А) "С бору по сосенке»
Б) "В гостях у лета"
В) "Спортсмены на каникулах"
4. Из какого мультфильма этот кадр?
А) "Трям! Здравствуйте!"
Б) "Тайна страны земляники"
В) "Ушастик и его друзья"
5. "Из какого мультфильма этот кадр?
А) "Заколдованный мальчик"
Б) "Лесные путешественники"
В) "Дудочка и кувшинчик"
Правильные ответы:
1. — Б) "Каникулы в Простоквашино"
2. — А) "Котенок с улицы Лизюкова"
3. — Б) "В гостях у лета"
4. — В) "Ушастик и его друзья"
5. — В) "Дудочка и кувшинчик"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
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