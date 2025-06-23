Не стало звезды фильма "Человек-паук" – еще одна потеря для нескольких поколений

Стало известно об уходе американского актера Джека Беттса. Артист ушел из жизни на 97-м году.

Беттс стал известен благодаря своей роли Генри Балкана, члена совета директоров Oscorp Industries, в культовом для нескольких поколений фильме "Человек-паук" (2002). О печальном событии сообщил его племянник Дин Салливан.

По словам родственника, актер безвременно ушел во сне в своем доме в Лос-Ососе, штат Калифорния. Джек Беттс родился 11 апреля 1929 года в Нью-Джерси, а детство его прошло в солнечном Майами. Свое призвание он нашел в актерском искусстве, обучаясь в Актерской студии, и начал свою карьеру на театральной сцене в 1953 году.

Кинематографическая карьера Беттса стартовала в 1959 году с роли в фильме "Кровавый выводок" вместе с Питером Фальком. С тех пор его фильмография расширилась до более чем ста проектов.

Вот некоторые популярные сериалы с участием Беттса:

1. "Друзья"

2. "Меня зовут Эрл"

Актер также запомнился зрителям по ролям в этих фильмах:

1. "Бэтмен и Робин"

2. "Бэтмен навсегда"

3. "Менталист"

4. "Гробе, полном долларов"

5. "Мертвые не умирают"

Особенно ярко проявил себя Беттс в жанре спагетти-вестерна, где работал под псевдонимом Хант Пауэрс. Не ограничиваясь лишь кино, Джек Беттс также активно выступал на театральных подмостках. Его дебют на Бродвее состоялся в постановке "Ричард III", где он показал свое мастерство под руководством таких легендарных режиссеров, как Ли Страсберг и Элия Казан. В 1970-х годах он исполнил роль Дракулы в возрожденной версии знаменитого спектакля.

В личной жизни актер был близким другом Дорис Робертс, известной по сериалу "Все любят Рэймонда". На протяжении почти тридцати лет они жили по соседству и вместе посещали различные светские мероприятия Голливуда, оставаясь верными друг другу вплоть до ее скоропостижного ухода в 2016 году. Джек Беттс оставил после себя богатое наследие и множество воспоминаний о своих ярких ролях и дружбе.