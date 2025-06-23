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Тест: угадайте героев фильмов СССР по пронизывающему взгляду

Тест: угадайте героев фильмов СССР по пронизывающему взгляду
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Советский кинематограф продолжает оставаться любимым явлением для многих людей в нашей стране.

Фильмы, созданные в СССР, зачастую вызывают большее восхищение, чем современные блокбастеры. Это можно объяснить тем, что советские картины были уникальны и самобытны, не стремясь подражать западным образцам.

Актеры того времени обладали неповторимым талантом и харизмой, что позволяло им завоевывать сердца зрителей. Многие из них стали настоящими легендами и легко узнаваемы по одному взгляду или жесту. Для преданных поклонников советского кино такие детали — это своего рода код, позволяющий мгновенно идентифицировать любимого артиста.

Если вы являетесь истинным фанатом советского кинематографа, то у нас есть для вас интересный вызов! Пройдите тест и попробуйте узнать знаменитого актера СССР всего лишь по одному его взгляду.

Вопросы

1. Назовите актера СССР в кадре.

Кадр из кино СССР

А) Вячеслав Тихонов

Б) Евгений Миронов

В) Олег Меньшиков

2. Назовите актера СССР в кадре.

Кадр из кино СССР

А) Сергей Маковецкий

Б) Юрий Кузнецов

В) Андрей Мягков

3. Назовите актера СССР в кадре.

А) Олег Ефремов

Б) Владимир Высоцкий

В) Михаил Глузский

4. Назовите актрису СССР в кадре.

Кадр из кино СССР

А) Барбара Брыльская

Б) Алиса Фрейндлих

В) Людмила Гурченко

5. Назовите актера СССР в кадре.

Кадр из кино СССР

А) Владимир Басов

Б) Василий Ливанов

В) Анатолий Папанов

Правильные ответы:

1. — В) Олег Меньшиков

2. — В) Андрей Мягков

3. — Б) Владимир Высоцкий

4. — А) Барбара Брыльская

5. — Б) Василий Ливанов

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

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23 июня 2025, 13:28
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