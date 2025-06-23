Муцениеце официально подтвердила третью беременность

Агата Муцениеце официально подтвердила свою третью беременность. Это стало настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса.

Слухи об интересном положении Агаты начали появляться еще несколько месяцев назад, когда внимательные поклонники заметили изменения в ее внешности и стиле одежды. Актриса стала чаще появляться в свободных нарядах, а ее силуэт начал постепенно меняться, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Недавно Агата решила развеять все сомнения и официально объявила о своей беременности, поделившись свежими фотографиями в соцсетях. На снимках видно, что ее животик заметно округлился. Рядом с ней находились ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, и дочь Мия от предыдущего брака.

Отношения между Агатой и Петром развиваются стремительно, отмечает женский журнал Клео.ру. В мае музыкант сделал предложение своей возлюбленной, и вскоре стало известно о планах на роспись и венчание.

Для Агаты этот малыш станет третьим ребенком. У нее уже есть двое детей от брака с актером Павлом Прилучным: дочь Мия, с которой она живет, и сын, который в прошлом году переехал к отцу. Несмотря на сложные отношения с бывшим супругом и затянувшиеся судебные разбирательства, актриса сумела найти внутренний покой и сосредоточиться на будущем.