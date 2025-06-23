Ушла яркая и харизматичная звезда телеканала НТВ – еще одна невосполнимая потеря для отечественного искусства. В возрасте 69 лет ушел из жизни выдающийся актер и режиссер Московского театра кукол (МТК) Владимир Доронин.

Эта утрата стала настоящим шоком для коллег, поклонников и всех, кто ценил его творчество. Владимир Доронин оставил заметный след в мире телевидения и театра. Его имя стало синонимом качественного и увлекательного детского контента.

В театре отметили, что Владимир Михайлович не только исполнял роли, но и активно участвовал в создании музыкального оформления для многих спектаклей. Его вклад в театральное искусство был неоценим, и его работы продолжат жить в сердцах тех, кто имел счастье видеть их на сцене.

До своего безвременного ухода Владимир работал над следующими программами:

1. "Куклы"

2. "Улица Сезам"

3. "Шишкин лес"

4. "Лукоморье"

5. "Жили-были"

Все эти программы запомнились многим поколениям зрителей. Доронин проработал в МТК целых 20 лет, за это время он создал множество незабываемых образов в спектаклях.

Самые яркие работы Владимира Доронина в спектаклях:

1. "Буратино"

2. "Боги Олимпа и Чудовища"

3. "Аленький цветочек"

4. "Щелкунчик"

В театре отметили, что Владимир Михайлович не только исполнял роли, но и активно участвовал в создании музыкального оформления для многих спектаклей. Его вклад в театральное искусство был неоценим, и его работы продолжат жить в сердцах тех, кто имел счастье видеть их на сцене.

Владимир Доронин родился 12 ноября 1955 года и окончил режиссерское отделение Московского государственного института культуры (МГУК). Его карьера была насыщенной и разнообразной, он умело сочетал актерское мастерство с режиссурой, создавая уникальные проекты для детей и взрослых.