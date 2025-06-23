ТЕСТ: угадайте советский фильм по даме с собачкой в кадре

1.
А. "Любовь и голуби";
Б. "Отпуск за свой счет";
В. "Дача";
2.
А. "Где находится нофелет?"
Б. "Москва слезам не верит";
В. "Маленькая Вера".
3.
А. "Дама с собачкой";
Б. "Чеховские мотивы";
В. "Белые росы".
4.
А. "Дикая собака Динго";
Б. "Девчата";
В. "Весна".
5.
А. "Самогонщики";
Б. "Приключения итальянцев в России";
В. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
6.
А. "Родня";
Б. "Белый Бим черное ухо";
В. "Иван да Марья".
7.
А. "Простая история";
Б. "Доченька".
В. "Бриллиантовая рука".
ОТВЕТЫ
1. А. "Любовь и голуби";
2. "Москва слезам не верит";
3. А. "Дама с собачкой";
4. А. "Дикая собака Динго";
5. В. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";
6. Б. "Белый Бим черное ухо";
7. В. "Бриллиантовая рука".