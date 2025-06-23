ТЕСТ: угадайте советский фильм по даме с собачкой в кадре

Ушла яркая и харизматичная звезда телеканала НТВ — еще одна невосполнимая потеря

Ушла яркая и харизматичная звезда телеканала НТВ – еще одна невосполнимая потеря для отечественного искусства. В возрасте 69 лет ушел из жизни выдающийся актер и режиссер Московского театра кукол (МТК) Владимир Доронин. Эта утрата стала настоящим шоком для коллег, поклонников и всех, кто ценил его творчество.