Что запрещается делать 23 июня, в Святую Троицу, чтобы не принести проблемы в семью

23 июня православные христиане будут отмечать один из самых значимых праздников – День Святой Троицы.

Этот день, известный также как Пятидесятница, символизирует сошествие Святого Духа на апостолов и считается важным событием в церковном календаре. В этот день принято следовать определенным традициям и приметам, а также соблюдать некоторые запреты.

Что запрещается делать в Святую Троицу

Что касается запретов, то в Троицу воспрещается заниматься физическим трудом. Это означает, что не следует резать, стирать, шить, вязать или работать в саду и огороде. Исключение составляют лишь приготовления пищи.

Кроме того, в этот день не рекомендуется проводить свадебные церемонии, так как считается, что такие союзы могут быть омрачены неприятностями. Также не стоит смотреть на свое отражение в воде, чтобы избежать ненужных бед.

Приметы на 23 июня

На Троицу существуют и множество примет. Например, жениться в этот день не принято, однако сватовство считается доброй приметой. Умывание росой в этот день обещает продление здоровья и сохранение красоты. Если в день Святой Троицы пойдет дождь, это будет хорошим знаком: такой дождь сулит обильный урожай и теплое лето. Попадание под дождь также считается к добру и исполнению желаний. Радуга, появившаяся на небе в этот день, предвещает здоровье и богатство в будущем году. А травы, собранные на Троицу, обладают целебной силой и могут использоваться для лечения на протяжении всего года.

Традиции и обычаи на Пятидесятницу

Традиции и обычаи этого праздника также очень важны. Семейные трапезы приветствуются, и перед обедом рекомендуется стелить новую скатерть — это символизирует обновление и достаток в доме. Веточку березы, срезанную на Троицу, принято ставить на подоконник: она служит оберегом от злых духов и приносит удачу.