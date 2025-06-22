Певица Клава Кока подверглась жестокому нападению: Ударил меня по лицу

Певица Клава Кока откровенно поделилась своими переживаниями о столкновениях со сталкерами. Она сделала это в рамках социального проекта Иды Галич в спецвыпуске "Я пережила".

С момента, как Клава приобрела популярность, ее жизнь существенно изменилась. Она была вынуждена нанять охрану и прекратить публиковать фотографии в режиме реального времени из-за угрозы, исходящей от навязчивых поклонников.

Артистка рассказала о том, как однажды столкнулась с агрессивными фанатами. "Я шла по улице, когда двое парней начали меня обсуждать. Сначала они были невежливыми, и я попыталась уйти. Внезапно один из них спросил: "Тебя не учили отвечать, если с тобой разговаривают?", и в этот момент он ударил меня по лицу", — вспомнила Клава.

Даже вернувшись домой, певица не чувствовала себя в безопасности. Ей часто приходят сообщения от незнакомцев с фразами вроде: "Наконец-то ты пришла". Крмое того, сталкеры использовали ее фотографии в социальных сетях для отслеживания местоположения.

После одного инцидента, когда она выложила фото с красивым видом, к ней подошел незнакомец, который ранее замечался рядом с ее автомобилем. "Он просто зашел и сел ко мне на колени. Это был очень неприятный момент", — поделилась она.

Клава отметила, что ее охрана быстро вмешалась и вывела настойчивого поклонника. Однако к детям, которые иногда приходят на репетиции или пытаются подглядеть за ней на съемках, она относится более спокойно. "Я сама была фанаткой и понимала, каково это — хотеть увидеть своего кумира", — сообщила певица.