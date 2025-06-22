Принц Гарри использует детей в надежде помириться с своим отцом

Принц Гарри решил использовать своих детей как способ привлечь внимание, стремясь наладить отношения с отцом, королем Карлом III. Многие сочли это недопустимым поступком.

По данным журналистов, он начал активно публиковать фотографии Арчи и Лилибет в социальных сетях, надеясь, что это поможет ему восстановить связь с родными. С момента своего выхода из королевской семьи в 2020 году Гарри столкнулся с серьезными трудностями в общении с родственниками.

Его отношения с королем и принцем Уильямом остаются напряженными, и несмотря на все попытки герцога Сассекского наладить контакт, его усилия не увенчались успехом. Инсайдеры сообщают, что Гарри испытывает глубокую печаль из-за того, что его отец отказывается видеться с ним и его детьми, даже по видеосвязи.

"У Гарри разбито сердце. Он отчаянно пытается достучаться до Карла III, надеясь, что фотографии его детей заставят короля задуматься о том, чего ему не хватает в жизни", — поделился анонимный источник.

Стоит отметить, что ранее принц и его жена Меган Маркл старались оградить своих детей от публичного внимания, следуя принципам защиты их личной жизни. Однако теперь Меган начала активно делиться семейными снимками в своем блоге, что эксперты рассматривают как стратегический шаг для привлечения внимания королевской семьи.