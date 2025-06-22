Что нельзя делать 22 июня, в Кириллов день, что не погубить планы на будущее

22 июня отмечается народный праздник Кириллов день, который также является днем памяти святителя Кирилла Александрийского. Этот день наполнен различными традициями и приметами, которые передавались из поколения в поколение.

Кириллов день считается особенно благоприятным для любовных событий. Это идеальное время для признаний в любви, сватовства, предложения руки и сердца, романтических встреч и даже для заключения брака. Люди верят, что начинания в этот день будут удачными и принесут счастье.

Кроме того, этот день подходит для избавления от вредных привычек и негативных мыслей. Если вы хотите преодолеть свои пристрастия или плохие привычки, солнечные силы этого дня могут помочь вам справиться с трудностями. 22 июня также знаменует начало сезона сбора земляники, и многие отправляются на поиски этих сладких ягод.

Почему нужно быть осторожным 22 июня

Однако, находясь на природе, нужно быть осторожным. В это время года активизируются змеи, которые могут выползать на солнце. Считается, что в Кириллов день проходят так называемые "змеиные свадьбы", когда змеи собираются в одном месте. Поэтому важно внимательно смотреть под ноги и обходить высокую траву.

Что нельзя делать в Кириллов день

Существуют и некоторые запреты на Кириллов день. Например, нельзя избавляться от комаров после обеда — они лишь увеличатся в количестве и будут кусать с удвоенной силой. Также не следует озвучивать свои планы на будущее, так как существует поверье, что они могут не сбыться. Разжигать костры возле домов тоже нежелательно — это может привлечь недобрых духов и привести к пожару.

К тому же, не стоит обижать лошадей, уток и петухов, поскольку эти животные считаются символами Солнца. Важно также избегать черной и темной одежды; предпочтение лучше отдать светлым и ярким цветам.

Собирая травы в этот день, будьте внимательны: нельзя делать это с кровоточащими ранениями и говорить о своих намерениях. Старую траву не следует выбрасывать просто так — ее лучше закопать под молодым деревом.

Приметы и поверья на 22 июня

На Кириллов день существует множество примет. Например, если вороны громко кричат, это предвещает дождь. Если на небе много облаков, но пчелы не прячутся в ульи, осадков не будет. Увидеть целующихся птиц — к скорой встрече с второй половинкой.