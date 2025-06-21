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Суббота 21 июня

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О веселой ночи Булановой в клубе свободных нравов говорит вся Москва

О веселой ночи Булановой в клубе свободных нравов говорит вся Москва
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Весной Татьяна Буланова получила медаль "За труды в культуре и искусстве". И в ночь на дождливую июньскую субботу этот ее "вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" оценила публика, может, не совсем культурного, но очень уж душевного места столицы. Корреспондент "Дни.ру" пел с Булановой и залом в унисон.

С тех пор как Россия взяла курс на духовность, в этом заведении свободных нравов на улице Ленинская слобода рады гостям разных полов. Хотя в народе оно когда-то снискало славу места не то чтобы очень традиционного и не так чтобы сильно скрепного. Но тут и тогда, и сейчас – всегда аншлаг. Кто-то приходит, чтобы снять маску, которую вынужден носить в не всегда толерантном, а порой и агрессивной обществе. Кто-то идет, чтобы побыть в компании себе подобных. А кто-то – в надежде встретить любовь, потому что приложения для знакомств наскучили или ушли из России.

Считается, что публика тут особенно отзывчивая, душевная, теплая. Хотя, может, и не самых нравственных жизненных ценностей. Поэтому в разные годы тут пели Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Ева Польна, Лолита и группа "Винтаж". Теперь же концерт в этом заведении свободных нравов дала и Татьяна Буланова.

В марте Заслуженная артистка России выступала в Кремле. А в июне показала, что и клубный формат выступлений ей под силу. А ведь в камерном зале работать куда сложнее – ты же как на ладони, видные любые огрехи, нацеленные сотни телефонов фиксируют малейшие нюансы макияжа, прически, платья.

В костюме Булановой – платье в пол из золотых пайеток – в глаза сразу бросились огромные накладные карманы. "Зачем они ей? – пронеслось по толпе. – Чаевые класть?". Кто-то предположил, что это для микрофона. Мол, SHAMAN сует его в брюки, а тут куда его пристроишь при нужде?!"

Еще сначала что-то незаладилось со звуком. Но прижимающиеся друг другу в толпе разгоряченные зрители – многие даже сняли рубашки! – знают все хиты Булановой наизусть. А строки про "мы будем вместе" и "еще одна осталась ночь" тут обретали какие-то новые смысли и играли всеми цветами радуги. Особенно после льющегося рекой игристого по 714 р за 150 мл.

Буланова за 45 минут концерта выдала на-гора все лучшее, что напела за 35 лет – в этом году у нее юбилей – эстрадной карьеры. Тут тебе и хиты из 90-х, как "Ясный мой свет", и песня "К единственному", которую многие помнят по исполнению Любовью Успенской.

И зрители не скупились на аплодисменты, восторженные крики и цветы. Буланова им, что называется, зашла. Об этой жаркой ночи в клубе наутро говорила вся Москва. Возможно, большого дохода за выступление артистка и не получила, но любовь и шумиху обрела сторицей.

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21 июня 2025, 18:38
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не плачь: Татьяне Булановой – 50

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