Большое горе: скончалась звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Да что ж за год такой!.. Только вчера похоронили Наталью Тенякову, а сегодня стало известно, что умерла Валентина Талызина...

"Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной", — говорится в сообщении театра, в котором с 1958 года служила актриса...

Многие ее помнят не только по работам в кино, но и по ярким киноролям – например Вали, школьная учительницы, подруга главной героини в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" Среди других ее экранных работ — роли в знаменитых советских фильмах "Гостья из будущего", "Афоня" и "Большая перемена".

В начале прошлого года Талызину доставила в одну из московских больниц бригада скорой помощи – актрисы проблемы с легкими. Тогда актрисе внезапно стало плохо дома и она проходила лечение в отделении терапии.

Потом состояние улучшилось. И 22 января Валентина Илларионовна отметила юбилей – ей исполнилось 90 лет. А в марте появилась информация о том, что Талызиной выявили рак. Сама актриса опровергла эти данные, отметив, что чувствует себя нормально. Причина ее смерти как и время прощания будут сообщены позже.