Покинувшую Россию 38-летнюю Гагарину с трудом узнали из-за жуткой худобы

Полина Гагарина решила сменить серую московскую погоду на теплое солнце за границей.

Исполнительница устроила себе короткий отпуск, который позволил ей насладиться моментами расслабления и счастья. В своем блоге Полина поделилась впечатлениями от поездки, отметив, что это было спонтанное решение, которое принесло ей массу положительных эмоций.

"Это было лучшее спонтанное решение, улететь на 4 дня. 100 часов счастья! Разве этого мало…?", — написала она.

В рамках своего отдыха Гагарина опубликовала несколько фотографий, сделанных на яхте, где она позировала в розовом купальнике без бретелей. 38-летняя артистка продемонстрировала свою стройную фигуру, что вызвало восхищение у ее поклонников.

Фолловеры не скупились на комплименты, отмечая не только ее внешность, но и талант. Другие комментаторы подчеркивали, что даже без макияжа и нарядов она выглядит великолепно.

Однако не все отзывы были положительными. Некоторые поклонники начали выражать беспокойство по поводу ее внешнего вида. В комментариях звучали вопросы о том, достаточно ли она ест: "Вы что-нибудь кушаете вообще?", "Красивая, но хочется накормить пирожками, вас просто трудно узнать". Поклонники сошлись во мнении, что Полина "по краю ходит" в плане своего веса.

Сама Гагарина много лет придерживается строгого режима питания и тренировок. В юности она была более округлой девушкой с умеренными формами, однако со временем ее фигура претерпела значительные изменения.

Многие заметили, что от той версии знаменитости остались лишь воспоминания. Это вызывает у них смешанные чувства: с одной стороны, они восхищаются ее красотой и талантом, с другой — переживают за здоровье любимой артистки.