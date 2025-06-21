Пожелавший привлечь Муцениеце к уголовной ответственности Прилучный получил удар

Набирающий обороты конфликт Агаты Муцениеце и Павла Прилучного получил неожиданное продолжение. Артист получил ответный удар в данной истории.

Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело о клевете против актрисы, на что ранее жаловался ее бывший супруг. Это решение стало результатом тщательного рассмотрения обстоятельств дела, связанных с их совместным сыном Тимофеем.

Защитница Муцениеце, Наталья Мелешкина, подчеркнула, что в медиапейзаже регулярно появляются недостоверные сведения о судебных разбирательствах и личной жизни семьи. Адвокат отметила, что информация о Тимофее может быть искажена, что в свою очередь негативно сказывается на психическом состоянии ребенка. Важно понимать, что в таком возрасте дети особенно восприимчивы к окружающей информации и могут неправильно интерпретировать происходящее.

Мелешкина также акцентировала внимание на том, что распространение непроверенной информации о детях недопустимо, так как это может нанести серьезный вред их здоровью и психике. Она выразила обеспокоенность тем, что подобные действия могут быть использованы для манипуляций и создания ложного образа одного из родителей в глазах общественности.

Несмотря на обвинения со стороны Прилучного, прокуратура двух регионов, куда были поданы жалобы, пришла к выводу, что оснований для уголовного преследования не имеется. Защита Агаты планирует представить все необходимые доказательства в суде и правоохранительных органах, чтобы подтвердить свою позицию.