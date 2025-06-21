Тест: узнай любимый фильм СССР по полному имени героя – заготовка

1000 болезней навалятся, если 21 июня сделать это с водой: об этом знали еще наши предки

Узнайте, какие действия считались нежелательными или даже опасными по народным поверьям 21 июня, и с чем связаны главные запреты этого дня. В череде летних дней, каждый из которых в народном календаре отмечен своими приметами и предписаниями, 21 июня занимает особое место.