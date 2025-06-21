Тест: узнай любимый фильм СССР по полному имени героя – заготовка

ВОПРОСЫ
Елизавета Алексеевна Уварова
О судьбе председателя горсовета с таким именем рассказывает фильм:
А) Москва слезам не верит
Б) Прошу слова
В) Женщины
Александр Николаевич Миронов
Главный герой какой лирической драмы о жизни после войны носит это имя?
А) Осенний марафон
Б) Военно-полевой роман
В) Пять вечеров
Николай Иванович Сретенский
В каком фильме о взаимоотношениях старого ученого и его близких мы встречаем этого героя?
А) Родня
Б) Полеты во сне и наяву
В) Монолог
Матвей Морозов
Герой какой деревенской мелодрамы, сыгранный Вячеславом Тихоновым, носит это имя?
А) Дело было в Пенькове
Б) Председатель
В) Земля
Лена Воронцова
Как зовут главную героиню комедии из “золотой коллекции” Ленфильма, которая работает в цирке?
А) Девчата
Б) Королева бензоколонки
В) Укротительница тигров
Торнике Аравидзе
Герой какой знаковой притчи, получившей множество наград, носит это необычное имя?
А) Отец солдата
Б) Покаяние
В) Неоконченная пьеса для механического пианино
Мария Васильевна Коновалова
Героиня какой трагикомедии Никиты Михалкова приезжает в город навестить взрослую дочь и внука?
А) Пять вечеров
Б) Осенний марафон
В) Родня
Николай Устюжанин
О судьбе сибирской семьи на протяжении многих десятилетий рассказывается в фильме, где одного из центральных персонажей зовут так?
А) Вечный зов
Б) Тени исчезают в полдень
В) Сибириада
ОТВЕТЫ
- Б) Прошу слова
- Б) Военно-полевой роман
- В) Монолог
- А) Дело было в Пенькове
- В) Укротительница тигров
- Б) Покаяние
- В) Родня
- В) Сибириада
Надеемся, вам было интересно вспомнить этих замечательных персонажей и фильмы! Сколько правильных ответов у вас получилось на этот раз?