1000 болезней навалятся, если 21 июня сделать это с водой: об этом знали еще наши предки

Узнайте, какие действия считались нежелательными или даже опасными по народным поверьям 21 июня, и с чем связаны главные запреты этого дня.

В череде летних дней, каждый из которых в народном календаре отмечен своими приметами и предписаниями, 21 июня занимает особое место. Этот день, часто приходящийся на период летнего солнцестояния или следующий сразу за ним, в народной традиции известен под именем Федор Колодезник.

Название дня напрямую указывает на его главную “специализацию” — связь с водой и, в частности, с колодцами. Именно с этими стихиями и источниками жизни связаны основные запреты и поверья 21 июня. Наши предки верили, что в этот день необходимо проявлять особую осторожность и уважение к воде и ее хранителям.

Главные запреты дня: осторожно с водой и колодцами

Исходя из названия и основной направленности дня, большинство строгих запретов 21 июня касались всего, что связано с водой:

Нельзя плевать в колодец или любой другой источник воды. Это считалось страшным грехом и выражением крайнего неуважения к силе и чистоте воды. Согласно поверьям, такой поступок мог разгневать духов воды, что грозило засухой, отравлением источника или другими бедами. Запрещалось бросать мусор, грязь или посторонние предметы в колодцы и водоемы. Помимо очевидного практического смысла (загрязнение питьевой воды), это также рассматривалось как оскорбление водяного и других обитателей водных глубин. Не рекомендовалось ругаться или сквернословить возле колодцев, рек или озер. Считалось, что бранные слова могли осквернить воду и привлечь нечистую силу, обитающую в ней, или навлечь гнев водяного. Следует избегать любых действий, которые могли бы “потревожить” воду или ее обитателей без особой нужды. Хотя купание или забор воды для бытовых нужд не запрещался, старались не устраивать шумных игрищ на воде, не бросать в нее камни без повода и проявлять общее уважение.

Нарушение этих негласных правил, по народным поверьям, могло привести к различным напастям — от 1000 болезней, связанных с водой, до проблем с урожаем из-за засухи или, наоборот, наводнений.

Почему именно вода? Смысл народных поверий

Связь дня Федора Колодезника с водой и строгие запреты на неуважительное отношение к ней объясняются несколькими факторами в народной культуре:

Жизненная важность воды: в аграрном обществе вода всегда была одним из ключевых элементов выживания – для питья, полива полей, содержания скота. Уважительное отношение к источникам было продиктовано не только мистическими представлениями, но и здравым смыслом.

в аграрном обществе вода всегда была одним из ключевых элементов выживания – для питья, полива полей, содержания скота. Уважительное отношение к источникам было продиктовано не только мистическими представлениями, но и здравым смыслом. Представления о духах воды: в народной мифологии существовали многочисленные поверья о духах, обитающих в воде – водяных, русалках (особенно активных в русалочью неделю, к которой мог быть близок этот день), болотниках. Их старались не гневить и всячески умилостивить.

в народной мифологии существовали многочисленные поверья о духах, обитающих в воде – водяных, русалках (особенно активных в русалочью неделю, к которой мог быть близок этот день), болотниках. Их старались не гневить и всячески умилостивить. Ритуальное значение колодцев: колодцы часто воспринимались не просто как источники воды, но как своего рода “окна” в нижний мир или мир духов. Они могли быть местом для гаданий или, наоборот, местом концентрации опасной энергии, требующей осторожности.

Таким образом, главные “нельзя” 21 июня по народному календарю сконцентрированы вокруг темы воды и колодцев. Это день, когда предки призывали проявлять максимум уважения к источникам влаги, избегать их осквернения и вести себя смиренно рядом с водоемами.

Эти запреты отражают глубокое понимание предками жизненной важности воды, их мифологические представления о мире и стремление жить в гармонии с природой, не нарушая ее незримых законов. Следование этим традициям воспринималось как способ обеспечить благополучие и избежать бед.