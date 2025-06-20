Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с двумя героинями

Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества

Стало известно об уходе знаменитого певца и автора песен, который создавал музыкальные и песенные произведения. Уход этого творца композиций и любимца музы стал внезапной потерей для человечества. Раскрыта информация об уходе талантливого автора и вокалиста, который шел по тропе творчества, проявил вокальное и музыкальное мастерство во множестве песен и проектов, которые слушали, слушают и будут слушать не только в не только в США, но и в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и других государствах человечества.