Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с двумя героинями

Героини советского кино уже заждались! Они сгруппировались по двое и ждут только вашего внимания! Пройдите тест, чтобы скорее перевернуть в памяти любимые киноленты СССР и мысленно вернуть ту эпоху, которая никогда не заканчивается в наших сердцах! Вас ждет 5 кинокадров, на каждом из них есть только две героини. Рассмотрите эти изображения и вспомните названия 5 фильмов СССР, выбрав 1 из 3 вариантов к каждому фрагменту теста от 1 до 5. Каждый раз отмечайте 1 из 3 букв: "а", "б", "в". Сможете пройти тест на все 100? Только самые преданные поклонники картин СССР не совершат ошибки.
ВОПРОСЫ
1) Это советское кино называется ...
а — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
б — Я шагаю по Москве
в — Москва слезам не верит
2) Это советское кино называется ...
а — Ирония судьбы, или С легким паром
б — Самая обаятельная и привлекательная
в — Место встречи изменить нельзя
3) Это советское кино называется ...
а — Женитьба Бальзаминова
б — Три плюс два
в — День свадьбы придется уточнить
4) Это советское кино называется ...
а — Не ходите, девки, замуж
б — Операция "Ы" и другие приключения Шурика
в — Любовь и голуби
5) Это советское кино называется ...
а — Золотой теленок
б — Бриллиантовая рука
в — Иван Васильевич меняет профессию
ОТВЕТЫ
1. >>> в — "Москва слезам не верит";
2. >>> б — "Самая обаятельная и привлекательная";
3. >>> а — "Женитьба Бальзаминова";
4. >>> в — "Любовь и голуби";
5. >>> б — "Бриллиантовая рука".
Если идеально ответили на все 5 вопросов — улыбнитесь вслед эпохе СССР еще 5 раз!
Если ошиблись хотя бы 1 раз — возвращайтесь к 1 вопросу теста и отвечайте на 100%!