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Пятница 20 июня

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Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с двумя героинями

Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с двумя героинями
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Недаром говорят: одна голова хорошо, а две лучше. Так и с женщинами из советского кино. А сейчас самый лучший момент, чтобы воспроизвести в памяти любимые фильмы и улыбнуться своей молодости. Готовы пройти новый тест от "Дни.ру" и набрать максимальные 5 баллов?

Героини советского кино уже заждались! Они сгруппировались по двое и ждут только вашего внимания! Пройдите тест, чтобы скорее перевернуть в памяти любимые киноленты СССР и мысленно вернуть ту эпоху, которая никогда не заканчивается в наших сердцах! Вас ждет 5 кинокадров, на каждом из них есть только две героини. Рассмотрите эти изображения и вспомните названия 5 фильмов СССР, выбрав 1 из 3 вариантов к каждому фрагменту теста от 1 до 5. Каждый раз отмечайте 1 из 3 букв: "а", "б", "в". Сможете пройти тест на все 100? Только самые преданные поклонники картин СССР не совершат ошибки.

ВОПРОСЫ

1) Это советское кино называется ...

Кадр из фильма

а — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

б — Я шагаю по Москве

в — Москва слезам не верит

2) Это советское кино называется ...

Кадр из фильма

а — Ирония судьбы, или С легким паром

б — Самая обаятельная и привлекательная

в — Место встречи изменить нельзя

3) Это советское кино называется ...

Кадр из фильма

а — Женитьба Бальзаминова

б — Три плюс два

в — День свадьбы придется уточнить

4) Это советское кино называется ...

Кадр из фильма

а — Не ходите, девки, замуж

б — Операция "Ы" и другие приключения Шурика

в — Любовь и голуби

5) Это советское кино называется ...

Кадр из фильма

а — Золотой теленок

б — Бриллиантовая рука

в — Иван Васильевич меняет профессию

ОТВЕТЫ

1. >>> в — "Москва слезам не верит";

2. >>> б — "Самая обаятельная и привлекательная";

3. >>> а — "Женитьба Бальзаминова";

4. >>> в — "Любовь и голуби";

5. >>> б — "Бриллиантовая рука".

Если идеально ответили на все 5 вопросов — улыбнитесь вслед эпохе СССР еще 5 раз!

Если ошиблись хотя бы 1 раз — возвращайтесь к 1 вопросу теста и отвечайте на 100%!

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20 июня 2025, 21:55
Кадр из фильма
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Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героем и гитарой

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