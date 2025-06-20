Рак унес жизнь еще одного редкого гения: близкие оплакивают любимого отца и брата

На 65-м году жизни от рака ушел из жизни Джеймс Прайм, клавишник и сооснователь известной шотландской поп-рок-группы Deacon Blue.

Редкому гению было всего 64 года. Печальная новость была озвучена другими участниками группы через социальные сети, где они поделились своими чувствами в связи с утратой.

По информации музыкантов, Джеймс боролся с онкологическим заболеванием, однако точный диагноз не был раскрыт.

В своем сообщении коллектив выразил свои соболезнования: "Дорогие друзья, мы с глубокой печалью сообщаем, что наш брат Джеймс Прайм скончался сегодня утром после непродолжительной борьбы с раком".

Джеймс Прайм стал одним из основателей Deacon Blue в 1985 году, когда группа начала свою музыкальную карьеру в Глазго. Вскоре после этого они выпустили свой первый студийный альбом в 1987 году, который быстро завоевал популярность.

Музыка Deacon Blue сочетала элементы попа и рока, а их мелодии и тексты затрагивали важные социальные и личные темы. Несмотря на распад группы в 1994 году, они воссоединились через пять лет, продолжая радовать своих поклонников новыми композициями.

Внушительная дискография Джеймса Прайма включает в себя следующие студийные альбомы:

Raintown (1987);

When the World Knows Your Name (1989);

Fellow Hoodlums (1991);

Whatever You Say, Say Nothing (1993);

Walking Back Home (1999);

Homesick (2001);

The Hipsters (2012);

A New House (2014);

Believers (2016);

City of Love (2020);

Riding on the Tide of Love (2021);

The Great Western Road (2025).

Вклад Джеймса Прайма в музыку невозможно переоценить. Он не только был талантливым клавишником, но и обладал уникальным музыкальным чутьем, которое помогало формировать звучание группы.

Его творчество вдохновило множество музыкантов и оставило заметный след в современной музыке. Кроме того, Прайм также проявлял себя как театральный актер.



