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Пятница 20 июня

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Рак унес жизнь еще одного редкого гения: близкие оплакивают любимого отца и брата

Рак унес жизнь еще одного редкого гения: близкие оплакивают любимого отца и брата
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На 65-м году жизни от рака ушел из жизни Джеймс Прайм, клавишник и сооснователь известной шотландской поп-рок-группы Deacon Blue.

Редкому гению было всего 64 года. Печальная новость была озвучена другими участниками группы через социальные сети, где они поделились своими чувствами в связи с утратой.

По информации музыкантов, Джеймс боролся с онкологическим заболеванием, однако точный диагноз не был раскрыт.

В своем сообщении коллектив выразил свои соболезнования: "Дорогие друзья, мы с глубокой печалью сообщаем, что наш брат Джеймс Прайм скончался сегодня утром после непродолжительной борьбы с раком".

Джеймс Прайм стал одним из основателей Deacon Blue в 1985 году, когда группа начала свою музыкальную карьеру в Глазго. Вскоре после этого они выпустили свой первый студийный альбом в 1987 году, который быстро завоевал популярность.

Музыка Deacon Blue сочетала элементы попа и рока, а их мелодии и тексты затрагивали важные социальные и личные темы. Несмотря на распад группы в 1994 году, они воссоединились через пять лет, продолжая радовать своих поклонников новыми композициями.

Внушительная дискография Джеймса Прайма включает в себя следующие студийные альбомы:

  • Raintown (1987);
  • When the World Knows Your Name (1989);
  • Fellow Hoodlums (1991);
  • Whatever You Say, Say Nothing (1993);
  • Walking Back Home (1999);
  • Homesick (2001);
  • The Hipsters (2012);
  • A New House (2014);
  • Believers (2016);
  • City of Love (2020);
  • Riding on the Tide of Love (2021);
  • The Great Western Road (2025).

Вклад Джеймса Прайма в музыку невозможно переоценить. Он не только был талантливым клавишником, но и обладал уникальным музыкальным чутьем, которое помогало формировать звучание группы.

Его творчество вдохновило множество музыкантов и оставило заметный след в современной музыке. Кроме того, Прайм также проявлял себя как театральный актер.


Шоу-бизнес в Telegram

20 июня 2025, 19:36
Фото: Freepik
The Scottish Sun✓ Надежный источник

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