Объявлено об уходе легендарного артиста и музыканта – еще одна мировая потеря

Стало известно об уходе популярного артиста и музыканта, который исполнял как джазовую, так классическую музыку. Уход этого деятеля музыкального искусства и души оркестра стал невозвратной потерей как для мира искусства, так и для мира людей.

Объявлено об уходе популярного творца музыки, который шел по пути искусства и проявил исполнительское мастерство во множестве музыкальных альбомов и композиций, которые слушали, слушают и будут слушать не только в Америке, но и в Канаде, Великобритании, Германии и других странах мира. Извещается, что ушедший Чарльз Баррелл закончил жизненный путь во сне в Денвере, штат Колорадо, однако конкретную причину этого миру даже не объявили.

Мировой талант ушел 17 июня и не дожил до своего дня рождения почти 4 месяца — 4 октября этого года он мог бы отметить свое 105-летие. Он исполнял музыку на контрабасе более 70 лет — более 1/2 века и более 1/2 своей жизни. Он творил в 2-х крупных симфонических оркестрах (Денверском симфоническом оркестре и Сан-Францисском симфоническом оркестре), стал первым афроамериканцем в каждом из них. При этом ушедший мастер родился с музыкальной душой — она звучала в более 100 джазовых клубов и стала явной на более 100 студийных записях, сделанных с участием более 10 легендарных джазовых и классических артистов мира, среди которых он всегда выделялся сам.

Самые душевные композиции ушедшего Чарльза Баррелла:

1. Джаз в Вестминстере (Jazz at Westminster)

2. Баррелл встречает Бэйси (Burrell Meets Basie)

3. Зов души (Soul Call)

4. Ночные огни (Night Lights)

5. Две души в одной (Two Souls In One)

6. Тысяча лет назад (A Thousand Years Ago)

Ушедшего артиста и музыканта Чарльза Баррелла отличало от других именно то, что, несмотря на глубокий и низкий звук контрабаса, душа этого басиста всегда была легкой и возвышенной как в оркестре, так и в жизни. Искусного исполнителя композиций "Джаз в Вестминстере", "Квинтэссенция", "Воспоминания о тебе" любили, любят и будут любить не только во множестве стран, но и в кругу родных, поклонников, коллег и в других коллективах. Еще одна мировая потеря.