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Объявлено об уходе легендарного артиста и музыканта – еще одна мировая потеря

Объявлено об уходе легендарного артиста и музыканта – еще одна мировая потеря
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Стало известно об уходе популярного артиста и музыканта, который исполнял как джазовую, так классическую музыку. Уход этого деятеля музыкального искусства и души оркестра стал невозвратной потерей как для мира искусства, так и для мира людей.

Объявлено об уходе популярного творца музыки, который шел по пути искусства и проявил исполнительское мастерство во множестве музыкальных альбомов и композиций, которые слушали, слушают и будут слушать не только в Америке, но и в Канаде, Великобритании, Германии и других странах мира. Извещается, что ушедший Чарльз Баррелл закончил жизненный путь во сне в Денвере, штат Колорадо, однако конкретную причину этого миру даже не объявили.

Мировой талант ушел 17 июня и не дожил до своего дня рождения почти 4 месяца — 4 октября этого года он мог бы отметить свое 105-летие. Он исполнял музыку на контрабасе более 70 лет — более 1/2 века и более 1/2 своей жизни. Он творил в 2-х крупных симфонических оркестрах (Денверском симфоническом оркестре и Сан-Францисском симфоническом оркестре), стал первым афроамериканцем в каждом из них. При этом ушедший мастер родился с музыкальной душой — она звучала в более 100 джазовых клубов и стала явной на более 100 студийных записях, сделанных с участием более 10 легендарных джазовых и классических артистов мира, среди которых он всегда выделялся сам.

Самые душевные композиции ушедшего Чарльза Баррелла:

1. Джаз в Вестминстере (Jazz at Westminster)

2. Баррелл встречает Бэйси (Burrell Meets Basie)

3. Зов души (Soul Call)

4. Ночные огни (Night Lights)

5. Две души в одной (Two Souls In One)

6. Тысяча лет назад (A Thousand Years Ago)

Душевные композиции ушедшего:

1. Квинтэссенция (The Quintessential)

2. Черный лебедь (The Black Swan)

3. Все, что ты есть (All the Things You Are)

4. Моя смешная Валентина (My Funny Valentine)

5. Караван (Caravan)

6. Время не забывает (Time Does Not Forget)

Еще композиции:

1. Воспоминания о тебе (Memories of You)

2. Даже не пытайся (Don’t Even Try)

3. Поцелуй меня (Kiss Me)

4. Когда приходит любовь (When Love Comes Along)

5. Я никогда не видел (I’ve Never Seen)

6. Моя единственная любовь (My One and Only Love)

7. Наша любовь здесь, чтобы остаться (Our Love Is Here to Stay)

8. Просто скажи, что я люблю ее (Just Say I Love Her)

Ушедшего артиста и музыканта Чарльза Баррелла отличало от других именно то, что, несмотря на глубокий и низкий звук контрабаса, душа этого басиста всегда была легкой и возвышенной как в оркестре, так и в жизни. Искусного исполнителя композиций "Джаз в Вестминстере", "Квинтэссенция", "Воспоминания о тебе" любили, любят и будут любить не только во множестве стран, но и в кругу родных, поклонников, коллег и в других коллективах. Еще одна мировая потеря.

Шоу-бизнес в Telegram

20 июня 2025, 20:33
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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