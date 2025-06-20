"Очаровательная девка": 84-летний актер Смирнов ахнул у гроба Теняковой

Москва простилась с Народной артисткой России Натальей Теняковой. На гражданскую панихиду в МХТ им. Чехова пришли Константин Хабенский, Юрий Рост, Ксения Басилашвили, Авангард Леонтьев и другие звезды. Но больше всех удивил актер Андрей Смирнов, знакомый по фильма "Елена" и "Вертинский"...

"Мы познакомились с ней, когда ей было 19 лет, – рассказал Смирнов на панихиде. – Это была очаровательная девка! 60 лет прошло с тех пор, и на всех этапах нашей жизни мы были близкими друзьями. Я вздумал за ней ухаживать, а через год-полтора она перешла в БДТ (театр имени Товстоногова в Петербурге – Прим. ред.) и вышла замуж за Сережу Юрского, которого я тоже очень любил".

"Эта женщина, лежащая в гробу, они ни на кого не похожа, – продолжает Смирнов. – Я знал ее девчонкой, потом замужней женщиной, потом мамой своей дочки Даши, которая и сейчас на нее очень похожа".

"Нельзя забыть о ее природной женственности, – ахнул у гроба Теняковой коллега. – Она не считала себя красавицей, но при этом не имела никаких женских комплексов, что позволяло ей играть любые роли!"

Напомним, Наталья Тенякова умерла во сне в ночь на 18 июня. Причиной кончины актрисы стала острая сердечная недостаточность. Ее тело будет кремировано и похоронено в могиле мужа – Сергея Юрского – на Алле славы Троекуровского кладбища столицы...