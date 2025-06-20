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Пятница 20 июня

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Сдавший из-за проблем с сердцем Алибасов сделал заявление: Всем хочу сказать

Сдавший из-за проблем с сердцем Алибасов сделал заявление: Всем хочу сказать
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Бари Алибасов в последнее время был объектом внимания из-за слухов о своем здоровье.

Известный продюсер и основатель легендарной группы "На-На" решил прояснить ситуацию и поблагодарил всех, кто беспокоится о его самочувствии. "Чувствую себя умеренно", — отметил Алибасов.

Артист добавил, что находится дома и не собирается обращаться к врачам. На вопросы о возможных проблемах с сердцем продюсер ответил с юмором. Он подчеркнул, что ценит заботу своих поклонников и друзей. "Спасибо большое, что переживаете о моем здоровье. Я всем хочу сказать огромнейшее спасибо", — сказал он.

Несмотря на появившиеся слухи, Бари не подтвердил информацию о том, что ему срочно понадобилась медицинская помощь. По данным телеграм-канала Mash, у Алибасова действительно были выявлены некоторые сбои в работе сердца, что вызвало беспокойство у его близких.

Однако сам продюсер предпочел не углубляться в детали, продолжая шутить и разряжать обстановку. Его супруга, Елена Калинина, также подтвердила, что серьезных проблем со здоровьем у мужа нет. Она отметила, что единственной трудностью для него является нехватка времени из-за многочисленных рабочих проектов.

Стоит отметить, что в конце ноября прошлого года Алибасов не смог присутствовать на похоронах Владимира Левкина, бывшего участника группы "На-На", который ушел из жизни в возрасте 57 лет. Отсутствие продюсера на этом печальном событии стало темой обсуждения среди поклонников и СМИ. Участник группы Владимир Политов объяснил, что причиной отсутствия Алибасова стали проблемы со здоровьем.

Шоу-бизнес в Telegram

20 июня 2025, 17:19
Бари Алибасов. Кадр из программы
Mash✓ Надежный источник

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