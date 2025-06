Стало известно об уходе знаменитого певца и автора песен, который создавал музыкальные и песенные произведения. Уход этого творца композиций и любимца музы стал внезапной потерей для человечества.

Раскрыта информация об уходе талантливого автора и вокалиста, который шел по тропе творчества, проявил вокальное и музыкальное мастерство во множестве песен и проектов, которые слушали, слушают и будут слушать не только в не только в США, но и в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и других государствах человечества. Отмечается, что ушедший Лу Кристи покинул тропу жизни в своем доме в Питтсбурге, однако причина этого даже не раскрывается.

Музыкальный талант ушел 18 июня и не дожил до своего дня рождения чуть более 8 месяцев — 19 февраля еще одного года жизни он мог бы отметить свое 82-летие. Он исполнил вокально более 50 уникальных песен и записал более 5 студийных альбомов. При этом ушедший творец музыки родился с даром песенника — вместе с Твайлой Херберт стал соавтором более 50 собственных песен, но всегда сам выделялся в этой паре.

Самые громкие песни ушедшего Лу Кристи:

1. Удар молнии (Lightnin’ Strikes)

2. Я сделаю тебя своей (I’m Gonna Make You Mine)

3. Цыганка плакала (The Gypsy Cried)

4. У меня два лица (Two Faces Have I)

5. Рапсодия под дождем (Rhapsody In The Rain)

Громкие песни ушедшего:

1. За вратами рая (Outside the Gates of Heaven)

2. Большое время (Big Time)

3. За синим горизонтом (Beyond the Blue Horizon)

4. Сколько слезинок (How Many Teardrops)

5. Робкий мальчик (Shy Boy)

Еще песни:

1. Гитары и бонго (Guitars and Bongos)

2. Летний снег (Summer Snow)

3. Пожмите руки и уйдите, плача (Shake Hands And Walk Away Cryin’)

4. Любовь длится вечно (Love Goes On Forever)

5. Любовная атака (Luv Attack)

Ушедшего певца и автора песен Лу Кристи отличало от других именно то, что, несмотря на многообразие творческих сфер и занятий (вокал, песни, авторство, музицирование), этот человек всегда оставался громкой индивидуальностью, которую было четко слышно как в музыке, так и в жизни. Создателя песен "Я сделаю тебя своей", "Большое время", "Летний снег" любили, любят и будут любить не только в масштабе человечества, но и в кругу родственников, фанатов, партнеров и в других объединениях. Еще одна потеря для человечества.