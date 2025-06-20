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Пятница 20 июня

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Бывший зек Ефремов упал в ноги Михалкову на глазах Собчак

Бывший зек Ефремов упал в ноги Михалкову на глазах Собчак
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После возвращения из колонии актёр Михаил Ефремов делает все, чтобы восстановить свою карьеру.

В июне 2020 года жизнь Михаила Ефремова кардинально изменилась. Артист в состоянии алкогольного и наркотического опьянения нарушил правила дорожного движения и столкнулся с фургоном, водитель которого скоропостижно скончался.

Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам колонии общего режима. Пару месяцев назад актер вышел на свободу, адвокатам удалось добиться условно-досрочного освобождения. Всего в колонии артист провел около 4,5 лет.

По возвращении домой Михаил Ефремов, судя по всему, захотел восстановить работу по профессии. Чтобы процесс пошел быстрее, бывший зек решил упасть в ноги Никите Михалкову и написал режиссеру трогательное письмо с просьбой принять его на работу.

Как оказалось, эта сцена произошла на глазах у Ксении Собчак. Она подтвердила информацию о возвращении Михаила Ефремова на сцену:

"Все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель. Миша написал письмо, и оно Михалкова тронуло."

Некоторые убеждены, что режиссер помог Ефремову с восстановлением карьеры, но и содействовал досрочному освобождению. Скоро актер появится на сцене театра "Мастерской 12", которым руководит Никита Сергеевич.

Напомним, в начале июня снова появились слухи о романе 61-летнего Ефремова с 42-летней коллегой Дарьей Белоусовой. После злосчастного ДТП, судя по всему, актер отсиживался у любовницы, а позднее она регулярно навещала его в тюрьме. Правда, не совсем понятно, что об отношениях артиста думает его жена. Михаил Ефремов все еще состоит в официальном браке с Софьей Кругликовой.

Шоу-бизнес в Telegram

20 июня 2025, 15:40
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