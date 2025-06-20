Прилучный решил привлечь Муцениеце к уголовной ответственности

Павел Прилучный принял решение привлечь свою экс-супругу Агату Муцениеце к уголовной ответственности за клевету.

Ситуация разгорелась после недавнего судебного заседания, когда адвокат актера сделала громкое заявление. Специалист заявила о намерении артиста подать иск против Муцениеце.

По словам представителя Прилучного, в 2020 году Агата, обвиняя его в домашнем насилии, фактически "опорочила честь" своего бывшего мужа. Адвокат подчеркнула, что такие обвинения не только ложные, но и нанесли серьезный ущерб репутации актера.

"Мы будем добиваться уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений. Радует то, что теперь мы можем перевести этот вопрос в более серьезное русло", — отметила она.

Адвокат также указала на необходимость привлечения Агаты к ответственности за ее утверждения о том, что Прилучный якобы мешает ей общаться с их общим сыном Тимофеем. Эти слова, по мнению защитника актера, также являются клеветой и наносят вред как Прилучному, так и их ребенку.

На данный момент ни сама Муцениеце, ни ее представители не предоставили комментариев относительно возбуждения уголовного дела. Это молчание неизменно вызывает интерес у общественности и СМИ, которые следят за развитием ситуации.

Напомним, что развод Прилучного и Муцениеце стал предметом обсуждения в медиа-пространстве. Пара уже несколько месяцев не может прийти к соглашению по вопросам опеки над сыном Тимофеем.