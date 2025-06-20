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Звезда "Бумера" Андрей Мерзликин переживает двойную личную драму: что случилось с актером

Звезда "Бумера" Андрей Мерзликин переживает двойную личную драму: что случилось с актером
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Российский актер Андрей Мерзликин, известный своей яркой работой в “Бумере” и других фильмах, переживает, пожалуй, один из самых тяжелых периодов в жизни.

Для известного российского актера Андрея Мерзликина последние месяцы отмечены тяжелыми личными испытаниями. Около сорока дней назад в его семье произошла трагедия – скончался его отец, Илья Федорович. В скорбный день поминовения артист посетил место упокоения родителя, где его заметили репортеры.

Тяжелая утрата и день поминовения

Смерть отца — это всегда большое горе, и для Андрея Мерзликина потеря близкого человека стала серьезным ударом. Сорок дней с момента кончины — важная дата в православной традиции, когда принято приходить на кладбище, чтобы почтить память усопшего. Именно в этот день звезда фильма “Бумер” прибыл на могилу Ильи Федоровича.

Неожиданное присутствие супруги на кладбище

Особое внимание наблюдателей привлек тот факт, что на кладбище вместе с актером были замечены его супруга Анна Осокина и их дочь Серафима. Этот момент оказался неожиданным, учитывая недавние сообщения о том, что Андрей Мерзликин и Анна Осокина приняли решение о разводе.

Семья провела некоторое время у могилы с большим деревянным крестом. Они возложили цветы в память об Илье Федоровиче, после чего покинули территорию кладбища.

Развод после 20 лет брака

Новости о расставании Андрея Мерзликина с Анной Осокиной стали полной неожиданностью для многих. Пара состояла в браке почти двадцать лет, и за это время у них родилось четверо детей. До сих пор ни актер, ни его супруга публично не озвучили причины своего разрыва.

Поклонники артиста пребывают в недоумении, пытаясь понять, что могло привести к краху столь долгого и, казалось бы, крепкого союза. Известно, что Андрей Мерзликин всегда с большим теплом и уважением отзывался об Анне, называя ее своим “дружбаном” и “братаном”, и подчеркивал ее роль не только как жены, но и как близкого по духу человека, ради которого он готов первым идти на примирение после разногласий.

Жена-директор и предположения окружения

Анна Осокина, имеющая образование психолога, долгое время активно участвовала и в профессиональной жизни мужа, выполняя функции его директора и агента. Подобное тесное переплетение личных и рабочих отношений могло сыграть свою роль. По информации из окружения знаменитости, существует версия, что многолетнее совместное проживание и постоянное сотрудничество привели к взаимной усталости, и супруги не смогли справиться с возникшим кризисом.

Таким образом, Андрей Мерзликин переживает сейчас двойную личную драму – потерю отца и болезненный процесс развода с супругой, с которой он прожил почти два десятилетия. Присутствие Анны Осокиной рядом с актером в столь важный и скорбный день, как сороковины отца, подчеркивает всю сложность и неоднозначность текущей ситуации в их семье, которая остается под пристальным вниманием общественности.

Шоу-бизнес в Telegram

20 июня 2025, 13:57
Андрей Мерзликин. Фото: кадр из фильма "Бумер"
"КП"✓ Надежный источник

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