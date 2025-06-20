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Оставшийся без Кейт принц Уильям был замечен в компании другой женщины

Оставшийся без Кейт принц Уильям был замечен в компании другой женщины
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Недавнее появление принца Уэльского Уильяма на официальном мероприятии вызвало повышенный интерес у публики и СМИ.

Общественное внимание вновь было привлечено к фигуре принца Уэльского Уильяма после его недавнего выхода в свет. Наследник британского престола появился на официальном мероприятии без своей супруги, но в сопровождении другой известной представительницы прекрасного пола – знаменитой голливудской актрисы Кейт Бланшетт. Отсутствие супруги наследника престола никак не было прокомментировано.

Экологическая миссия в Норвиче

Совместное появление принца и Кейт Бланшетт было обусловлено их участием в мероприятии, связанном с экологией. Пара посетила офис и лаборатории британской фирмы Colorifix в городе Норвич. Эта компания стала одним из финалистов премии Earthshot Prize 2023 года, которую Уильям учредил в 2020 году для поощрения и поддержки новаторских проектов, направленных на сохранение и оздоровление нашей планеты. Colorifix занимается разработкой революционных методов производства красителей для текстильной промышленности, сводящих к минимуму вред для окружающей среды.

Инспекция лабораторий

В рамках визита принц Уильям и Кейт Бланшетт облачились в спецодежду – лабораторные халаты и защитные очки – и отправились на экскурсию. Им продемонстрировали работу в четырех различных лабораториях, каждая из которых отвечала за свой этап уникального биологического процесса создания красителей.

Особый интерес у высоких гостей вызвали технические аспекты секвенирования ДНК, используемого в процессе. Познакомившись с этими научными тонкостями, Уильям с присущим ему юмором прокомментировал свои школьные познания. Он признался, что, наблюдая за происходящим, понял, насколько ему "следовало внимательнее слушать на уроках химии".

"Перебирая все те старые записи в голове, я думаю: "Черт, ну почему я тогда не уделял этому внимания?", — со смехом добавил принц.

Несмотря на эту самоиронию относительно химии, стоит напомнить, что Принц Уильям является выпускником одного из престижных университетов: в 2005 году он окончил Сент-Эндрюсский университет по специальности "география" с отличием.

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20 июня 2025, 13:10
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Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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