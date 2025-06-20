Оставшийся без Кейт принц Уильям был замечен в компании другой женщины

Недавнее появление принца Уэльского Уильяма на официальном мероприятии вызвало повышенный интерес у публики и СМИ.

Общественное внимание вновь было привлечено к фигуре принца Уэльского Уильяма после его недавнего выхода в свет. Наследник британского престола появился на официальном мероприятии без своей супруги, но в сопровождении другой известной представительницы прекрасного пола – знаменитой голливудской актрисы Кейт Бланшетт. Отсутствие супруги наследника престола никак не было прокомментировано.

Экологическая миссия в Норвиче

Совместное появление принца и Кейт Бланшетт было обусловлено их участием в мероприятии, связанном с экологией. Пара посетила офис и лаборатории британской фирмы Colorifix в городе Норвич. Эта компания стала одним из финалистов премии Earthshot Prize 2023 года, которую Уильям учредил в 2020 году для поощрения и поддержки новаторских проектов, направленных на сохранение и оздоровление нашей планеты. Colorifix занимается разработкой революционных методов производства красителей для текстильной промышленности, сводящих к минимуму вред для окружающей среды.

Инспекция лабораторий

В рамках визита принц Уильям и Кейт Бланшетт облачились в спецодежду – лабораторные халаты и защитные очки – и отправились на экскурсию. Им продемонстрировали работу в четырех различных лабораториях, каждая из которых отвечала за свой этап уникального биологического процесса создания красителей.

Особый интерес у высоких гостей вызвали технические аспекты секвенирования ДНК, используемого в процессе. Познакомившись с этими научными тонкостями, Уильям с присущим ему юмором прокомментировал свои школьные познания. Он признался, что, наблюдая за происходящим, понял, насколько ему "следовало внимательнее слушать на уроках химии".

"Перебирая все те старые записи в голове, я думаю: "Черт, ну почему я тогда не уделял этому внимания?", — со смехом добавил принц.

Несмотря на эту самоиронию относительно химии, стоит напомнить, что Принц Уильям является выпускником одного из престижных университетов: в 2005 году он окончил Сент-Эндрюсский университет по специальности "география" с отличием.