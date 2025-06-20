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Весь мир прощается с культовым актером, ведущим и музыкантом – еще один талант ушел на небеса

Весь мир прощается с культовым актером, ведущим и музыкантом – еще один талант ушел на небеса
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Стало известно об уходе культового актера, ведущего и музыканта, который проявил талант в кинематографических фильмах, театральных работах и музыкальных произведениях. Уход этого мастера кино, души театра и творца музыки стал невозвратной потерей для всего мира.

Появилось известие об уходе талантливого артиста, который шел по актерской стезе, проявил театральное и музыкальное мастерство во множестве кинолент и проектов, которые будоражили, будоражат и будут будоражить публику не только в Бразилии, но и в России, США, Португалии и в других странах всего мира. Извещается, что ушедший Франсиску Куоку отдал богу душу в Сан-Паулу, причиной этого стала полиорганная недостаточность.

Киноталант ушел 19 июня — не дожил до своего дня рождения всего 163 дня — 29 ноября этого года он мог бы отметить свое 92-летие. Он появлялся более чем в 80 кинопроектах, творил более чем в 100 различных амплуа, прославился более чем в 10 странах мира. При этом ушедший мастак кино и театра родился с богатством не только артиста, но и отца. Он обогатил весь мир 2 музыкальными альбомами и 2 удивительными сыновьями, 1 замечательным радиопроект и 1 чудесной дочерью. Он сотрудничал более чем с 100 культовых талантов, но всегда сам выделялся на их фоне как 1 из самых будоражащих творцов бразильской киноиндустрии и 1 из наиболее одаренных талантов своей эпохи.

Самые будоражащие киноленты ушедшего Франсиску Куоку:

1. Искупление (Redenção)

2. Каменный лес (Selva de Pedra)

3. Шальные деньги / Грех капитала (Pecado Capital)

4. Астро (O Astro)

Будоражащие киноленты ушедшего:

1. Тропиканка (Tropicaliente)

2. Новая жертва (A Próxima Vítima)

3. Клон (O Clone)

4. Предательство (Traição)

Еще киноленты:

1. Анушка, манекен и женщина (Anuska, Manequim e Mulher)

2. Фаворитка (A Favorita)

3. Настоящая красота (Real Beleza)

4. Второй шанс (Segundo Sol)

Ушедшего актера, ведущего и музыканта Франсиску Куоку отличало от других именно то, что, несмотря на богатый выбор творческих сфер и занятий (кино, театр, музыка, отцовство), этот самородок мира всегда оставался богатым не только материально, но и духовно. Таланта из киношедевров "Шальные деньги", "Клон", "Второй шанс" ценили, ценят и будут ценить не только в мировом сообществе, но и в кругу родных, поклонников, коллег, учеников и в других коллективах. Весь мир провожает еще один талант на небеса.

Шоу-бизнес в Telegram

20 июня 2025, 13:27
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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