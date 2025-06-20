Тест: угадай советский фильм по цитате из него

“Надо, Федя, надо!”

Из какого фильма эта знаменитая фраза?

А) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Б) Операция “Ы” и другие приключения Шурика

В) Джентльмены удачи

“Наши люди в булочную на такси не ездят!”

Откуда эта крылатая фраза?

А) Служебный роман

Б) Иван Васильевич меняет профессию

В) Бриллиантовая рука

“Красота-то какая! Лепота!”

Назовите фильм, где звучала эта восторженная реплика.

А) Весёлые ребята

Б) Иван Васильевич меняет профессию

В) Кин-дза-дза!

“Какая гадость эта ваша заливная рыба!”

К какому фильму принадлежит эта новогодняя жалоба?

А) Ирония судьбы, или С легким паром!

Б) Карнавальная ночь

В) Покровские ворота

“Лошадью ходи! Век воли не видать!”

Из какого фильма этот шахматный совет?

А) Афоня

Б) Белое солнце пустыни

В) Джентльмены удачи

“Не учите меня жить!”

Где мы слышали эту категоричную фразу?

А) Москва слезам не верит

Б) Гараж

В) Служебный роман

“Правительство на другой планете живет, родной!”

Назовите фантастическую комедию, в которой это было сказано.

А) Гостья из будущего

Б) Через тернии к звездам

В) Кин-дза-дза!