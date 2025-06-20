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Пятница 20 июня

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Тест: угадай советский фильм по цитате из него

Тест: угадай советский фильм по цитате из него
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Приветствуем, знаток советского кино! Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните золотой фонд отечественного кинематографа. Перед вами – 8 легендарных фраз из любимых фильмов. Сможете угадать, какой именно картине принадлежит каждое высказывание, выбрав один из трех вариантов? Постарайтесь вспомнить ответ для каждой цитаты, прежде чем заглядывать в секцию с правильными ответами в конце!

ВОПРОСЫ

  1. “Надо, Федя, надо!”
    Из какого фильма эта знаменитая фраза?
    А) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
    Б) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
    В) Джентльмены удачи

  2. “Наши люди в булочную на такси не ездят!”
    Откуда эта крылатая фраза?
    А) Служебный роман
    Б) Иван Васильевич меняет профессию
    В) Бриллиантовая рука

  3. “Красота-то какая! Лепота!”
    Назовите фильм, где звучала эта восторженная реплика.
    А) Весёлые ребята
    Б) Иван Васильевич меняет профессию
    В) Кин-дза-дза!

  4. “Какая гадость эта ваша заливная рыба!”
    К какому фильму принадлежит эта новогодняя жалоба?
    А) Ирония судьбы, или С легким паром!
    Б) Карнавальная ночь
    В) Покровские ворота

  5. “Лошадью ходи! Век воли не видать!”
    Из какого фильма этот шахматный совет?
    А) Афоня
    Б) Белое солнце пустыни
    В) Джентльмены удачи

  6. “Не учите меня жить!”
    Где мы слышали эту категоричную фразу?
    А) Москва слезам не верит
    Б) Гараж
    В) Служебный роман

  7. “Правительство на другой планете живет, родной!”
    Назовите фантастическую комедию, в которой это было сказано.
    А) Гостья из будущего
    Б) Через тернии к звездам
    В) Кин-дза-дза!

  8. “Я тебя поцеловал… Подумаешь. Какая важность!”
    Из какого волшебного фильма эта небрежная фраза?
    А) Обыкновенное чудо
    Б) Золушка
    В) Убить дракона

ОТВЕТЫ

  1. Б) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
  2. В) Бриллиантовая рука
  3. Б) Иван Васильевич меняет профессию
  4. А) Ирония судьбы, или С легким паром!
  5. В) Джентльмены удачи
  6. А) Москва слезам не верит
  7. В) Кин-дза-дза!
  8. А) Обыкновенное чудо

Надеемся, вам было интересно вспомнить любимые моменты! Поделитесь своими результатами: сколько фильмов вам удалось угадать с первого раза?

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20 июня 2025, 12:36
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте фильмы СССР по самым жутким персонажам

Кадр из советского фильма &quot;Вий&quot; (1967)
Кадр из советского фильма &quot;Вий&quot; (1967)
Кадр из советского фильма &quot;Вий&quot; (1967)
Кадр из советского фильма &quot;Вий&quot; (1967)

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