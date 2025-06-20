Знание об этом перевернет всю вашу жизнь: в чем суть шокирующей мудрости Платона?

Страна прощается со звездой фильма "Любовь и голуби" Тесты Появились новости из палаты Тиграна Кеосаяна Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Пятница 20 июня

12:39Иммерсивный музей под открытым небом будет работать на Красной площади 12:36Тест: угадай советский фильм по цитате из него 12:08Прощайте, баба Шура: как выглядит в гробу звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова 12:06Знание об этом перевернет всю вашу жизнь: в чем суть шокирующей мудрости Платона? 12:02Тест: отгадайте советский фильм по кадру с газетой 11:55Елена Малышева накинулась на участника передачи: Дошло до драки 11:48На площадке в Отрадном отметят якутский национальный праздник Ысыах 11:28Море слез: пронзительные кадры прощания со звездой фильма "Любовь и голуби" Натальей Теняковой 11:22В центре Москвы состоится традиционный Ночной забег 10:55На Чистопрудном бульваре прозвучат песни военных лет 10:47Открытие века: черви возводят из самих себя гигантские башни 09:24Появилась информация об инсульте Киркорова 09:24В 90-х этой песни смущались даже пенсионеры: а сейчас, не переживая, включают на утренниках 08:36Оставшаяся без денег покупательница квартиры Долиной намерена вернуть недвижимость 06:15Как не работать, но получать деньги – об этом знал еще Конфуций 03:0610 главных правил Фэн-шуй для вашего дома: создаем гармонию и притягиваем удачу 00:04Почему даже такое простое дело может привести к трагедии 20 июня? Этому учили нас предки 23:19Весь месяц готовьте эту закуску из огурцов: идеально в жару – другие больше не нужны 22:17Суперновинки на российском экране – эти 3 фильма влюбляют с первых минут 21:36Только интеллектуалы за 10 секунд решат этот пример: передвиньте 1 спичку 20:57Только умнейшие как Ломоносов за 5 секунд решат это: измените лишь 1 спичку для верного решения 20:38Штурм попала в крайне неприятный инцидент: Всему есть предел 19:43Еще одна утрата для Вселенной: ушел легендарный режиссер, сценарист и оскароносец 19:06Наворотившему дел Сердюкову грозит арест после громкой свадьбы с Бородиной 18:15Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира 17:30Григоренко: Подмосковье входит в число лидеров цифровизации среди российских регионов 17:18Федеральный экологический оператор и Правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве 16:46Почерневшая Собчак вышла в свет с Богомоловым на фоне громких слухов о разводе 16:45Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с мужчиной и телефоном 16:15Москвичи дали имя детенышу равнинной гориллы из Московского зоопарка 16:08Потерявшая ребенка Муцениеце торопится в ЗАГС после слухов о новой беременности 16:07Появились тревожные данные о состоянии получившего увечье Киркорова: Реально сдал 15:30Фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье" 21 и 22 июня 14:45Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героем и гитарой 14:21Юных москвичей ждут на площадках "Лета в Москве" 19 – 22 июня 14:13Легенда советского кино отмечает 80-летие: что сейчас с Народной артисткой Натальей Селезневой 14:10В Московской области появится завод по выпуску авиакомпонентов 13:58Москвичам предложили выбрать лучший маршрут для велопрогулки 13:41Наталья Тенякова перед смертью прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью 13:31Смерть выкосила актеров фильма "Любовь и голуби": в живых остались лишь трое 13:27Кошки любят нас или используют? Только так ученые докопались до истины 13:08"Москва без окраин": в столице открылись выставки об истории разных районов 12:56Беда в семье Прилучного: за что его тестя объявили в международный розыск 12:03Устранить зуд от укуса комара в считанные минуты? Вы удивитесь, как это просто 11:54Станцию Перерва МЦД-2 переоборудуют в удобный городской вокзал 11:25Историческое здание на Большой Садовой улице красиво осветили 11:20ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по кадру с кошкой 10:59Еще мудрец Омар Хайям объяснил главное значение любви. Запомните раз и навсегда 10:48Шок: всплыла истинная причина смерти Майкла Джексона 10:46Однокурсники пожаловались на отбившегося от рук сына Николая Баскова
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Знание об этом перевернет всю вашу жизнь: в чем суть шокирующей мудрости Платона?

Знание об этом перевернет всю вашу жизнь: в чем суть шокирующей мудрости Платона?
198

Древнегреческий философ Платон учил: “Поступать несправедливо хуже, чем терпеть несправедливость”. Разбираемся, почему эта парадоксальная мысль обладает преобразующей силой.

Представьте мысль, которая идет вразрез с вашими самыми глубинными инстинктами и общепринятыми представлениями о выживании и успехе. Мысль настолько фундаментальная, что, приняв ее по-настоящему, вы можете совершенно иначе взглянуть на свои поступки, отношения с окружающими и весь мир. Какое же знание он считал столь преобразующим? Звучит оно парадоксально для современного человека: “Поступать несправедливо хуже, чем терпеть несправедливость”.

На первый взгляд, это утверждение кажется абсурдным. Большинство из нас инстинктивно избегает положения жертвы. Страдание, потери, унижение – все это кажется несравненно худшим уделом, чем положение того, кто причиняет эти беды, получая выгоду или власть. Почему же Платон, один из величайших мыслителей в истории, пришел к столь неочевидному выводу, и как эта идея может радикально изменить наш взгляд на мир и самих себя?

Парадокс Платона: что означает это высказывание?

Формулировка Платона пряма и бескомпромиссна: лучше быть тем, кого обидели, обманули, лишили чего-то по несправедливости, чем быть тем, кто совершил эту самую несправедливость. Это означает, что моральный вред, который человек наносит самому себе, поступая неправедно, перевешивает любой физический, материальный или эмоциональный ущерб, который он может понести, став жертвой чужой несправедливости.

Глубинный смысл: цена несправедливости для души

Чтобы понять Платона, необходимо погрузиться в центральную идею его философии и философии его учителя Сократа – идею о душе (психее) как главной ценности человека. Для них душа – это не просто некая мистическая субстанция, а вместилище разума, воли, нравственных качеств. Состояние души, ее здоровье или болезнь, чистота или скверна – вот что определяло истинное благополучие человека, а не внешние обстоятельства.

С этой точки зрения, совершая несправедливый поступок, человек наносит вред прежде всего своей собственной душе. Он искажает ее природу, делает ее “больной”, негармоничной, морально уродливой. Этот внутренний ущерб невидим глазу, но, по Платону, он является наихудшим из возможных. Человек с “больной” душой не может быть по-настоящему счастливым, даже если он богат, могущественен и избежал внешнего наказания. Он становится рабом своих пороков и страстей, его внутренний мир разрушен.

Напротив, человек, который терпит несправедливость, страдает физически, теряет имущество или статус, но его душа, если он сохраняет нравственную чистоту и не отвечает злом на зло, остается здоровой и сильной. Внешнее страдание не разрушает его внутреннее ядро. С точки зрения Платона, такой человек, несмотря на все беды, находится в лучшем положении, чем тот, кто внешне благоденствует, но при этом “убил” или изуродовал свою душу несправедливыми поступками. Истинный проигрыш – это нравственное падение.

Как это знание “переворачивает жизнь”?

Принятие этой идеи Платона не как красивой фразы, а как руководящего принципа действия, действительно способно радикально изменить жизнь.

  1. Смена приоритетов: главной ценностью становятся не внешние достижения или избегание страданий, а состояние собственной души, внутренняя порядочность.
  2. Другое восприятие конфликтов: в спорных или конфликтных ситуациях фокус смещается с того, как “выиграть” или “не дать себя в обиду” любой ценой, на то, как поступить правильно, не запятнав себя, даже если это повлечет за собой потери.
  3. Переоценка успеха и поражения: человек, следующий Платону, не считает того, кто добился власти или богатства нечестным путем, по-настоящему успешным. Напротив, он видит в нем глубоко несчастное существо с искалеченной душой. И наоборот, тот, кто пострадал за свои принципы, не считается проигравшим.
  4. Обретение внутренней свободы: когда страх перед внешними потерями или страданиями уступает место страху нанести вред собственной душе, человек обретает невероятную внутреннюю свободу от обстоятельств и от чужой воли.

Это знание требует мужества, ведь оно идет вразрез с базовым инстинктом самосохранения в его примитивном понимании. Оно предлагает парадоксальный путь: порой выбрать страдание, чтобы сохранить себя, свою истинную сущность.

Мысль Платона о том, что поступать несправедливо хуже, чем терпеть несправедливость, является одним из самых глубоких этических прозрений античности. Это не просто моральный призыв, а фундаментальное утверждение о природе человеческого благополучия, где состояние души имеет приоритет над внешними обстоятельствами.

Если по-настоящему осмыслить и принять эту идею, она действительно может “перевернуть всю вашу жизнь”, сместив фокус с эгоистичного стремления к выгоде и избегания боли на неустанную заботу о чистоте и здоровье своей внутренней сущности. В мире, где внешние атрибуты успеха часто заслоняют внутреннее содержание, эта древняя мудрость Платона звучит как мощное напоминание о том, что истинная ценность человека определяется не тем, что с ним происходит, а тем, кем он при этом остается.

Шоу-бизнес в Telegram

20 июня 2025, 12:06
Фото: "ДНИ.РУ"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Эти 5 мудрых фраз Сократа заставят вас пересмотреть всю жизнь

Еще Альберт Эйнштейн призывал нас отказаться от самого дорогого, чтобы обрести счастье

Тест: угадай советский фильм по цитате из него

Тест: угадай советский фильм по цитате из него
Приветствуем, знаток советского кино! Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните золотой фонд отечественного кинематографа. Перед вами – 8 легендарных фраз из любимых фильмов. Сможете угадать, какой именно картине принадлежит каждое высказывание, выбрав один из трех вариантов? Постарайтесь вспомнить ответ для каждой цитаты, прежде чем заглядывать в секцию с правильными ответами в конце! ВОПРОСЫ“Надо, Федя, надо!”Из какого фильма эта знаменитая фраза?А) Кавказская пленница, или Новые приключения ШурикаБ) Операция “Ы” и другие приключения ШурикаВ) Джентльмены удачи“Наши люди в булочную на такси не ездят!”Откуда эта крылатая фраза?А) Служебный романБ) Иван Васильевич меняет профессиюВ) Бриллиантовая рука“Красота-то какая! Лепота!”Назовите фильм, где звучала эта восторженная реплика.

Прощайте, баба Шура: как выглядит в гробу звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова

Прощайте, баба Шура: как выглядит в гробу звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова
В Московском Художественном Театре имени Чехова началась гражданская панихида по Народной артистке России Наталье Теняковой. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии. Гроб с телом актрисы установлен на основной сцене, где с 1988 года играла Тенякова.

Тест: отгадайте советский фильм по кадру с газетой

Тест: отгадайте советский фильм по кадру с газетой
Еще профессор Преображенский в "Собачьем сердце" предупреждал: не читайте до обеда советских газет. А если вы не только пообедали, но и позавтракали – принимайтесь за этот тест от "Дни.ру". Газета – один из главных признаков любознательного, осведомленного и эрудированного человека! А вы считаете себя таким? Тогда отвечайте с 1 попытки правильно на все 5 вопросов. Советский кинематограф подарил нам невероятные картины, которые знают как свои 5 пальцев и пересматривают 5 раз на дню миллионы людей: дедули и бабули, дяди и тети, мальчишки и девчонки.

Елена Малышева накинулась на участника передачи: Дошло до драки

Елена Малышева накинулась на участника передачи: Дошло до драки
Во время приготовления грузинского соуса в студии программы “Жить здорово!” телеведущая Елена Малышева крайне эмоционально отреагировала на действия повара. На Первом канале в эфире популярной программы о здоровье «Жить здорово!» произошел весьма неординарный и эмоциональный эпизод.

Море слез: пронзительные кадры прощания со звездой фильма "Любовь и голуби" Натальей Теняковой

Море слез: пронзительные кадры прощания со звездой фильма "Любовь и голуби" Натальей Теняковой
В Московском Художественном Театре имени Чехова началась гражданская панихида по Народной артистке России Наталье Теняковой. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии. Наталья Тенякова пришла в МХТ в 1988 году по приглашению Олега Ефремова.

Выбор читателей

19/06ЧтвНе стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира 19/06ЧтвЕще одна утрата для Вселенной: ушел легендарный режиссер, сценарист и оскароносец 18/06СрдТест: отгадайте фильм СССР по кадру с женщиной и телефоном 18/06СрдТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре 18/06СрдТест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках 18/06СрдТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби"