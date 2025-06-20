Елена Малышева накинулась на участника передачи: Дошло до драки

Во время приготовления грузинского соуса в студии программы “Жить здорово!” телеведущая Елена Малышева крайне эмоционально отреагировала на действия повара.

На Первом канале в эфире популярной программы о здоровье «Жить здорово!» произошел весьма неординарный и эмоциональный эпизод. Ведущая передачи, известная врач и теледоктор Елена Малышева, ярко выразила свое недовольство действиями одного из участников — повара Алексея Ковбы. Ситуация обострилась настолько, что дело дошло до выразительных жестов со стороны Малышевой и даже шутливых угроз физической расправой.

Кулинарные разногласия в студии: перец чили в ткемали

Неожиданный конфликт разгорелся во время кулинарного сегмента программы, где ведущие вместе с поваром Алексеем Ковбой занимались приготовлением традиционного грузинского соуса ткемали из алычи. Камнем преткновения стало решение повара добавить в классический рецепт небольшое количество перца чили. Этот шаг вызвал мгновенную и бурную реакцию у Елены Малышевой.

По мнению телеведущей, использование перца чили абсолютно неприемлемо для аутентичного грузинского ткемали и является грубым нарушением традиционных правил приготовления этого блюда.

Бурная реакция теледоктора

Демонстрируя свое возмущение, Елена Малышева эмоционально обратилась к Алексею Ковбе.

"У нас уже тут дошло до драки! Я не шучу! Он перца набабахал! С ума сошел!" – крайне удивилась Малышева кулинарным решением повара.

Ведущая напомнила, что они готовят именно грузинский соус, и недоуменно спросила, зачем он добавил туда острый ингредиент. Свои слова Малышева подкрепила выразительным жестом, замахнувшись в сторону повара ложками.

Таким образом, обычный кулинарный процесс в студии “Жить здорово!” обернулся ярким и запоминающимся эпизодом благодаря темпераментной реакции Елены Малышевой на отступление от традиционного рецепта ткемали. Несмотря на эмоциональность момента, включая символический “замах” ложками и шуточные угрозы, конфликт остался в рамках студийного юмора, продемонстрировав приверженность телеведущей классическим кулинарным канонам.