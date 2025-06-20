Тест: отгадайте советский фильм по кадру с газетой

Советский кинематограф подарил нам невероятные картины, которые знают как свои 5 пальцев и пересматривают 5 раз на дню миллионы людей: дедули и бабули, дяди и тети, мальчишки и девчонки. Официально эпоха СССР завершилась еще в прошлом веке, но до сих пор она продолжает жить в наших воспоминаниях. Давайте хотя бы на 1 миг вернемся в прошлое и отгадаем 5 сцен с газетами из советского кино. Только самые натуральные почитатели советской киноиндустрии справятся на 100%. А вы к ним относитесь?
ВОПРОСЫ
1) Этот мужчина с газетой из советского фильма...
A — Берегите мужчин
B — Девчата
C — Мужики!
2) Эту газету можно заметить в картине СССР...
A — Двенадцать стульев
B — Три дня на размышление
C — Про Красную Шапочку
3) Эта сцена с газетой есть в киношедевре под названием...
A — Сердце бьется вновь
B — Три плюс два
C — Калина красная
4) Эту газету можно заметить в картине СССР...
A — Джентльмены удачи
B — Дамы приглашают кавалеров
C — Зигзаг удачи
5) Этот мужчина с газетой из советского фильма...
A — Золотые рога
B — Берегите мужчин
C — Бриллиантовая рука
ОТВЕТЫ
1.>>> C — "Мужики!";
2.>>> A — "Двенадцать стульев";
3.>>> C — "Калина красная";
4.>>> A — "Джентльмены удачи";
5.>>> C — "Бриллиантовая рука".
Отгадали все 5 фильмов по сцене с газетой — получайте максимальные 5+ баллов!
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