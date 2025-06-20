Тест: отгадайте советский фильм по кадру с газетой

Тест: угадай советский фильм по цитате из него

Приветствуем, знаток советского кино! Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните золотой фонд отечественного кинематографа. Перед вами – 8 легендарных фраз из любимых фильмов. Сможете угадать, какой именно картине принадлежит каждое высказывание, выбрав один из трех вариантов? Постарайтесь вспомнить ответ для каждой цитаты, прежде чем заглядывать в секцию с правильными ответами в конце! ВОПРОСЫ“Надо, Федя, надо!”Из какого фильма эта знаменитая фраза?А) Кавказская пленница, или Новые приключения ШурикаБ) Операция “Ы” и другие приключения ШурикаВ) Джентльмены удачи“Наши люди в булочную на такси не ездят!”Откуда эта крылатая фраза?А) Служебный романБ) Иван Васильевич меняет профессиюВ) Бриллиантовая рука“Красота-то какая! Лепота!”Назовите фильм, где звучала эта восторженная реплика.