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Тест: отгадайте советский фильм по кадру с газетой

Тест: отгадайте советский фильм по кадру с газетой
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Еще профессор Преображенский в "Собачьем сердце" предупреждал: не читайте до обеда советских газет. А если вы не только пообедали, но и позавтракали – принимайтесь за этот тест от "Дни.ру". Газета – один из главных признаков любознательного, осведомленного и эрудированного человека! А вы считаете себя таким? Тогда отвечайте с 1 попытки правильно на все 5 вопросов.

Советский кинематограф подарил нам невероятные картины, которые знают как свои 5 пальцев и пересматривают 5 раз на дню миллионы людей: дедули и бабули, дяди и тети, мальчишки и девчонки. Официально эпоха СССР завершилась еще в прошлом веке, но до сих пор она продолжает жить в наших воспоминаниях. Давайте хотя бы на 1 миг вернемся в прошлое и отгадаем 5 сцен с газетами из советского кино. Только самые натуральные почитатели советской киноиндустрии справятся на 100%. А вы к ним относитесь?

ВОПРОСЫ

1) Этот мужчина с газетой из советского фильма...

Кадр из фильма

A — Берегите мужчин

B — Девчата

C — Мужики!

2) Эту газету можно заметить в картине СССР...

Кадр из фильма

A — Двенадцать стульев

B — Три дня на размышление

C — Про Красную Шапочку

3) Эта сцена с газетой есть в киношедевре под названием...

Кадр из фильма

A — Сердце бьется вновь

B — Три плюс два

C — Калина красная

4) Эту газету можно заметить в картине СССР...

Кадр из фильма

A — Джентльмены удачи

B — Дамы приглашают кавалеров

C — Зигзаг удачи

5) Этот мужчина с газетой из советского фильма...

Кадр из фильма

A — Золотые рога

B — Берегите мужчин

C — Бриллиантовая рука

ОТВЕТЫ

1.>>> C — "Мужики!";

2.>>> A — "Двенадцать стульев";

3.>>> C — "Калина красная";

4.>>> A — "Джентльмены удачи";

5.>>> C — "Бриллиантовая рука".

Отгадали все 5 фильмов по сцене с газетой — получайте максимальные 5+ баллов!

Допустили 1 ошибку или больше — вернитесь к началу теста и пройдите на 100%!

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20 июня 2025, 12:02
Кадр из фильма
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героем и гитарой

Кадр из фильма
Кадр из фильма
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Приветствуем, знаток советского кино! Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните золотой фонд отечественного кинематографа. Перед вами – 8 легендарных фраз из любимых фильмов. Сможете угадать, какой именно картине принадлежит каждое высказывание, выбрав один из трех вариантов? Постарайтесь вспомнить ответ для каждой цитаты, прежде чем заглядывать в секцию с правильными ответами в конце! ВОПРОСЫ“Надо, Федя, надо!”Из какого фильма эта знаменитая фраза?А) Кавказская пленница, или Новые приключения ШурикаБ) Операция “Ы” и другие приключения ШурикаВ) Джентльмены удачи“Наши люди в булочную на такси не ездят!”Откуда эта крылатая фраза?А) Служебный романБ) Иван Васильевич меняет профессиюВ) Бриллиантовая рука“Красота-то какая! Лепота!”Назовите фильм, где звучала эта восторженная реплика.

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