Прощайте, баба Шура: как выглядит в гробу звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова

В Московском Художественном Театре имени Чехова началась гражданская панихида по Народной артистке России Наталье Теняковой. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Гроб с телом актрисы установлен на основной сцене, где с 1988 года играла Тенякова. Не играла, а жила! Он утопает в цветах и венках. У гроба – родные и коллеги Натальи Максимовны. В зале – ее поклонники.

Смерть практически не изменила черт лица звезды фильма "Любовь и голуби". Кажется, что Наталья Тенякова просто уснула... Ей бы сделан тонатопрактиком легкий посмертный макияж и даже в своем последнем путешествии в вечность актриса осталась прекрасной..

"Тонкая, прозрачная, светлая", – так рассказала о первой встрече с ней режиссер Генриетта Яновская.

Траурные речи о покойной сказали Игорь Золотовицкий, Андрей Смирнов, Константин Хабенский, Юрий Рост, Сергей Никитин... Для них уход Теняковой стал личной потерей.

Напомним, Наталья Тенякова умерла во сне в ночь на 18 июня. Причиной кончины актрисы стала острая сердечная недостаточность. Ее тело будет кремировано и похоронено в могиле мужа – Сергея Юрского – на Алле славы Троекуровского кладбища столицы...