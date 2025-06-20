Море слез: пронзительные кадры прощания со звездой фильма "Любовь и голуби" Натальей Теняковой

В Московском Художественном Театре имени Чехова началась гражданская панихида по Народной артистке России Наталье Теняковой. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Наталья Тенякова пришла в МХТ в 1988 году по приглашению Олега Ефремова. И сыграла там в полутора десятках спектаклей. Сегодня на сцене, где она дарила зрителям столько радости, прощаются с актрисой...

Когда гроб с телом звезды фильма "Любовь и голуби" подвезли к Камерскому переулку, начался дождь. Казалось, что сама природа сегодня оплакивает любимую народом "бабу Шуру" из комедии Владимира Меньшова.

Проститься с покойной пришли актеры Валерий Баринов, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Андрей Смирнов, режиссер Марина Брусникина, дочь Олега Басилашвили Ксения, журналист, писатель, фотограф и актер Юрий Рост...

"Мне посчастливилось попасть в зону внимания, остроумия, тембра, таланта и честности Натальи Максимовны, я сохраню все это на всю жизнь", – сказал худрук МХТ Константин Хабенский на прощании.

Телеграммы соболезнования прислали президент России Владимир Путин, Министр культуры Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин, актер Олег Басилашвили.А у гроба собралась вся семья актрисы – дочь Дарья, внуки Георгий и Алексей.

Напомним, Наталья Тенякова умела во сне в ночь на 18 июня. Причиной кончины актрисы стала острая сердечная недостаточность. Ее тело будет кремировано и похоронено в могиле мужа – Сергея Юрского – на Алле славы Троекуровского кладбища.